Berkshire investit dans Delta et se sépare de plusieurs titres, dont Amazon et UnitedHealth

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Berkshire Hathaway BRKa.N a annoncé vendredi un nouvel investissement de 2,65 milliards de dollars dans Delta Air Lines DAL.N ainsi qu'une petite participation dans Macy's M.N , et a indiqué avoir cédé une grande partie de ses participations mineures, notamment dans Amazon.com AMZN.O et UnitedHealth Group UNH.N .

Ces changements s'inscrivent dans le cadre d'un remaniement du portefeuille qui a suivi le départ récent d'un gestionnaire d'investissement qui aidait le président de Berkshire, Warren Buffett, à investir les liquidités du conglomérat.

Selon un document réglementaire, Berkshire s'est également désengagé au premier trimestre de participations de plusieurs milliards de dollars dans les réseaux de cartes Visa V.N et Mastercard MA.N , ainsi que d'une participation importante dans le courtier en assurance Aon AON.N .

Ce trimestre était le premier depuis que Greg Abel a succédé à Buffett au poste de directeur général de Berkshire, et le premier trimestre complet depuis que Todd Combs, le protégé de Buffett, a quitté pour rejoindre JPMorgan Chase JPM.N et diriger une nouvelle initiative d'investissement .