Berkshire Hathaway vend 401 514 actions DaVita, mais en détient toujours environ 31,76 millions

Berkshire Hathaway a vendu 401 514 actions de DaVita le 27 octobre. À la suite de cette vente, elle détenait environ 31,76 millions d'actions du fournisseur de services de dialyse rénale, comme l'indique un document déposé auprès de la SEC.