 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 307,65
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Berkshire Hathaway vend 401 514 actions DaVita, mais en détient toujours environ 31,76 millions
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 23:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Berkshire Hathaway a vendu 401 514 actions de DaVita le 27 octobre. À la suite de cette vente, elle détenait environ 31,76 millions d'actions du fournisseur de services de dialyse rénale, comme l'indique un document déposé auprès de la SEC.

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
713 200,000 USD NYSE -1,34%
DAVITA
126,420 USD NYSE -2,48%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank