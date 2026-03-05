Berkshire Hathaway reprend ses rachats d'actions, le directeur général Greg Abel achète des actions pour lui-même

* Selon Greg Abel, les rachats reflètent la valeur intrinsèque de Berkshire

* Greg Abel affirme que ses propres achats l'alignent sur les actionnaires

* Greg Abel refuse de payer pour des incendies de forêt que Berkshire n'a pas provoqués

* Greg Abel soutient le plan du directeur général de Kraft Heinz pour renforcer l'activité

* Les actions de Berkshire clôturent en hausse

Berkshire Hathaway BRKa.N a déclaré jeudi qu'elle avait commencé à racheter ses propres actions après une interruption de près de deux ans, alors que Greg Abel imprime sa marque sur le conglomérat après avoir succédé à Warren Buffett en tant que directeur général en janvier.

Les rachats ont commencé mercredi et sont les premiers de Berkshire depuis mai 2024.

Ils pourraient aider Berkshire à réduire sa position de trésorerie de fin d'année de 373,3 milliards de dollars, qui a augmenté parce que Warren Buffett a eu du mal à trouver des entreprises et des actions à acheter.

Greg Abel a également révélé qu'il avait acheté 21 actions de classe A de Berkshire mercredi pour environ 14,6 millions de dollars, soit la valeur après impôts de son salaire de 25 millions de dollars , et qu'il prévoyait d'autres achats similaires à l'avenir. Âgé de 63 ans, il possède désormais 249 actions de classe A d'une valeur d'environ 187 millions de dollars.

S'exprimant sur CNBC à New York lors de sa première interview télévisée en tant que directeur général, Greg Abel a déclaré qu'il avait consulté Warren Buffett au sujet des rachats et de ses propres achats.

Les informations communiquées jeudi pourraient atténuer les craintes selon lesquelles Berkshire, dont le siège se trouve à Omaha, dans le Nebraska, a été trop prudent dans ses investissements, et Greg Abel devait faire preuve d'un plus grand engagement financier personnel envers le conglomérat, qui pèse environ 1,08 billion de dollars.

Warren Buffett, 95 ans, reste président de Berkshire et détient la quasi-totalité de sa fortune en actions Berkshire. Greg Abel a reçu 870 millions de dollars en 2022 lorsqu'il a vendu sa participation de 1 % dans Berkshire Hathaway Energy à Berkshire.

Les actions de classe A de Berkshire ont clôturé en hausse de 2,7 % jeudi, mais sont restées nettement à la traîne de l'indice Standard & Poor's 500 .SPX au cours des 10 mois qui ont suivi l'annonce inattendue par Warren Buffett de son départ en tant que directeur général.

Le portefeuille du conglomérat comprend également l'assurance automobile Geico, le chemin de fer BNSF, de nombreuses entreprises industrielles et manufacturières, des marques de vente au détail telles que Duracell et Fruit of the Loom, ainsi que 297,8 milliards de dollars d'actions, dont Apple

AAPL.O .

GREG ABEL AFFIRME QU'IL A UNE VISION À LONG TERME

Greg Abel a expliqué à CNBC que Berkshire rachetait des actions lorsque leur valeur intrinsèque dépassait le prix du marché, créant ainsi une valeur à long terme pour les actionnaires.

Il a déclaré qu'"avec la transition de la direction", il était important d'annoncer la reprise des rachats d'actions. Berkshire publie normalement les rachats tous les trimestres, et Greg Abel a déclaré que la reprise des rachats était un événement ponctuel.

Cathy Seifert, analyste chez CFRA Research, a déclaré que les rachats envoyaient un "signal positif" après que les actions ont subi lundi leur plus forte baisse en une journée depuis que Warren Buffett a quitté ses fonctions.

"Pour que ce signal positif à court terme soit durable, nous devrons voir une amélioration des fondamentaux sous-jacents de Berkshire", a-t-elle déclaré.

Greg Abel a déclaré que l'augmentation de ses propres participations dans Berkshire aide à s'aligner sur les actionnaires à long terme. Il a déclaré qu'il envisageait d'être directeur général pendant 20 ans .

Contrairement à de nombreuses grandes entreprises, Berkshire ne procède pas à des attributions d'actions ou d'options d'achat d'actions.

"L'idée est la suivante: nos actionnaires sont des propriétaires, ils utilisent leur argent après impôts pour acheter Berkshire, je ferai de même", a déclaré Greg Abel. "Personne d'autre dans les entreprises américaines ne fait cela."

Berkshire ne verse pas de dividendes aux actionnaires et Greg Abel a déclaré qu'il ne prévoyait pas d'en verser dans un avenir proche.

PACIFICORP DÉLIMITE SA RESPONSABILITÉ QUANT À LA COUVERTURE DES SINISTRES LIÉS AUX INCENDIES DE FORÊT

Greg Abel a également évoqué les litiges croissants contre la société de services publics PacifiCorp de Berkshire, concernant les incendies de forêt de l'Oregon en septembre 2020, où les victimes reprochent à la société de ne pas avoir coupé les lignes électriques.

PacifiCorp est exposée à un risque de 50 milliards de dollars, en plus des affaires qu'elle a réglées, et S&P Global a averti lundi qu'elle pourrait rétrograder l'entreprise au rang de société de pacotille.

Greg Abel a déclaré que "chaque fois que nous sommes responsables de quelque chose, nous sommes prêts à en assumer la responsabilité absolue", mais PacifiCorp a dû s'opposer à la couverture des dommages causés par la foudre.

"Nous sommes absolument désolés que la vie de ces personnes ait été affectée", a déclaré Greg Abel. "Nous sommes désolés pour eux. Mais ce n'est pas à la compagnie d'électricité d'assumer ces coûts et ces obligations. C'est donc là que nous fixons la limite."

Greg Abel a également déclaré que Berkshire n'avait pas l'intention de vendre dans l'immédiat sa participation de 27,5 % dans Kraft Heinz KHC.O , après que l'entreprise de produits alimentaires emballés a suspendu le mois dernier son projet de scission en deux.

De nombreuses marques de Kraft Heinz sont en difficulté en raison de l'évolution des goûts des consommateurs, et Berkshire s'est dit préoccupé par le fait qu'une scission ne résoudrait pas les problèmes. Greg Abel a déclaré que le plan du nouveau directeur général de Kraft Heinz, Steve Cahillane, visant à remettre l'entreprise sur les rails, était "absolument la bonne approche."