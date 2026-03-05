Berkshire Hathaway reprend ses rachats d'actions, Abel achète des actions Berkshire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Abel achète 21 actions de classe A pour 14,6 millions de dollars

* Les rachats visent à réduire l'encaisse de 373,3 milliards de dollars

* PacifiCorp fait face à une exposition de 50 milliards de dollars suite aux incendies de forêt de l'Oregon

Le groupe Berkshire Hathaway

BRKa.N a annoncé jeudi qu'il avait commencé à racheter ses propres actions après une interruption de près de deux ans, alors que Greg Abel met son empreinte sur le conglomérat après avoir succédé à Warren Buffett en tant que directeur général en janvier.

Les rachats ont commencé mercredi et sont les premiers de Berkshire depuis mai 2024. Ils pourraient aider Berkshire à réduire son encaisse de 373,3 milliards de dollars à la fin de l'année, qui a augmenté parce que Buffett a eu du mal à trouver des entreprises et des actions à acheter. Abel a également révélé qu'il avait acheté 21 actions de classe A de Berkshire mercredi pour environ 14,6 millions de dollars, soit la valeur après impôts de son salaire de 25 millions de dollars , et qu'il prévoyait d'autres achats similaires à l'avenir. Âgé de 63 ans, il possède désormais 249 actions de classe A, d'une valeur d'environ 182 millions de dollars à la date de mercredi.

S'exprimant sur CNBC à New York lors de sa première interview télévisée en tant que directeur général, Abel a déclaré qu'il avait consulté Buffett au sujet des rachats et de ses propres achats.

Les informations communiquées jeudi pourraient atténuer les craintes selon lesquelles Berkshire, dont le siège se trouve à Omaha, dans le Nebraska, a été trop prudent dans ses investissements, et Abel devrait faire preuve d'un plus grand engagement financier envers le conglomérat, qui pèse plus de 1 000 milliards de dollars.

Buffett, 95 ans, reste président de Berkshire et détient la quasi-totalité de sa fortune en actions Berkshire. Abel a reçu 870 millions de dollars en 2022 lorsqu'il a vendu sa participation de 1 % dans Berkshire Hathaway Energy à Berkshire.

Les actions de Berkshire ont augmenté de 1,5 % dans la matinée. Jusqu'à mercredi, elles étaient restées à la traîne de l'indice Standard & Poor's 500 .SPX de plus de 30 points de pourcentage au cours des 10 mois qui ont suivi l'annonce inattendue par Buffett de son départ en tant que directeur général.

Le portefeuille de Berkshire comprend également l'assurance automobile Geico, le chemin de fer BNSF, de nombreuses entreprises industrielles et manufacturières, des marques de vente au détail telles que Duracell et Fruit of the Loom, et 297,8 milliards de dollars d'actions, dont Apple AAPL.O .

ABEL AFFIRME QU'IL A UNE VISION À LONG TERME

Abel a expliqué à CNBC que Berkshire rachetait des actions lorsque leur valeur intrinsèque dépassait le prix du marché, créant ainsi une valeur à long terme pour les actionnaires.

Il a déclaré qu'"avec la transition de la direction", il était important d'annoncer la reprise des rachats d'actions. Berkshire publie normalement les rachats tous les trimestres, et Abel a déclaré que la reprise des rachats était un événement ponctuel.

Cathy Seifert, analyste chez CFRA Research, a déclaré que les rachats envoyaient un "signal positif" après que les actions ont subi lundi leur plus forte baisse en une journée depuis que Buffett a quitté ses fonctions.

"Pour que ce signal positif à court terme soit durable, nous devrons voir une amélioration des fondamentaux sous-jacents de Berkshire", a-t-elle déclaré.

Abel a déclaré que l'augmentation de ses propres participations dans Berkshire l'aiderait à s'aligner sur les actionnaires à long terme. Il a déclaré qu'il envisageait d'être directeur général pendant 20 ans .

Contrairement à de nombreuses grandes entreprises, Berkshire ne procède pas à des attributions d'actions ou d'options d'achat d'actions.

"L'idée est la suivante: nos actionnaires sont des propriétaires, ils utilisent leur argent après impôts pour acheter Berkshire, je ferai de même", a déclaré Abel. "Personne d'autre dans les entreprises américaines ne fait cela."

Berkshire ne verse pas de dividendes aux actionnaires et Abel a déclaré qu'il ne prévoyait pas d'en verser dans un avenir proche.

PACIFICORP FIXE SES LIMITES CONCERNANT LA COUVERTURE DES SINISTRES LIÉS AUX INCENDIES DE FORÊT

Abel a également évoqué les litiges croissants contre la compagnie d'électricité PacifiCorp de Berkshire concernant les incendies de forêt de l'Oregon en septembre 2020, où les victimes reprochent à la compagnie d'électricité de ne pas avoir coupé les lignes électriques.

PacifiCorp fait face à une exposition de 50 milliards de dollars, en plus des affaires qu'elle a réglées, et S&P Global a averti lundi qu'elle pourrait rétrograder l'entreprise au rang de catégorie spéculative.

Abel a déclaré que "chaque fois que nous sommes responsables de quelque chose, nous sommes prêts à en assumer la responsabilité absolue", mais PacifiCorp a dû s'opposer à la couverture des dommages causés par la foudre.

"Nous sommes absolument désolés que la vie de ces personnes ait été affectée", a déclaré Abel. "Nous sommes désolés pour eux. Mais ce n'est pas à la compagnie d'électricité d'assumer ces coûts et ces obligations. C'est donc là que nous fixons la limite.”