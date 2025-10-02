Berkshire Hathaway rachète OxyChem pour 9,7 milliards de dollars

(AOF) - Berkshire Hathaway a conclu un accord définitif pour l'acquisition de l’activité chimique d’Occidental Petroleum, OxyChem, dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire de 9,7 milliards de dollars, sous réserve des ajustements habituels du prix d’achat. OxyChem est un fabricant mondial de produits chimiques : chlore, hydroxyde de sodium, produits vinyliques. La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre de cette année, sous réserve des approbations réglementaires et d’autres conditions de clôture habituelles.

Entreprise pétrolière et gazière américaine, Occidental Petroleum prévoit d'utiliser 6,5 milliards de dollars de cette transaction pour réduire sa dette. Elle cible une dette inférieure à 15 milliards de dollars, objectif fixé après l'annonce en décembre 2023 de l'acquisition de son concurrent CrownRock.