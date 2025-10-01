 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 938,11
+0,53%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Berkshire Hathaway, les pharmas, Nike... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 01/10/2025 à 14:55

(AOF) - Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway serait en pourparlers pour racheter l'activité pétrochimique d'Occidental Petroleum pour environ 10 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier citées par le Wall Street Journal. Cette transaction, qui serait la plus importante de la société d'investissement de Warren Buffett depuis 2022, pourrait être conclue dans les prochains jours, ont déclaré ces personnes. La division pétrochimique d'Occidental, OxyChem a généré près de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires au cours des 12 mois clos en juin.

Bristol Myers Squibb

Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont accordé la désignation " Fast Track " au BMS-986446 de Bristol Myers Squibb. Il s'agit d'un anticorps potentiellement de premier ordre actuellement en phase 2 de développement pour le traitement de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce. Cette désignation vise à faciliter le développement et à accélérer l'évaluation de médicaments expérimentaux destinés à traiter des affections graves et à répondre à un besoin médical non satisfait.

Lithium Americas

Lithium Americas, une société basée à Vancouver et cotée à Wall Street, a indiqué que le ministère américain de l'énergie (DOE) avait pris une participation de 5% dans la société et de 5% dans sa co-entreprise avec General Motors, Thacker Pass. Dans ce cadre, le DOE a procédé au premier versement de 435 millions de dollars sur le prêt de 2,26 milliards de dollars précédemment annoncé. Il a également accepté de reporter 182 millions de dollars de service de la dette sur les cinq premières années.

Nike

Au premier trimestre de son exercice 2025/2026, le chiffre d'affaires de Nike s'est élevé à 11,7 milliards de dollars, en baisse de 1% à taux de change constant, mais en progression de 1% en données publiées. La marge brute a diminué de 320 points de base pour s'établir à 42,2%, principalement en raison de la baisse du prix de vente moyen et de la hausse des droits de douane en Amérique du Nord. Le bénéfice net s'est élevé à 727 millions de dollars, en baisse de 31%. Le bénéfice dilué par action ressort à 0,49 dollar, soit une baisse de 30%, contre un consensus de 0,27 dollar.

Secteur pharmaceutique

Le secteur pharmaceutique américain devrait encore être surveillé au lendemain de l'accord signé entre Pfizer et l'administration américaine. Ce dernier prévoit la baisse du prix de certains médicaments en échange d'un gel des droits de douane et la possibilité d'une accélération des examens réglementaires pour de futurs traitements. Pour les analystes, d'autres accords devraient suivre ce qui lève une grande partie de l'incertitude qui entourait les perspectives des grands laboratoires pharmaceutiques.

Valeurs associées

AMGEN
282,2000 USD NASDAQ 0,00%
BERKSHIRE HATH RG-A
753 891,000 USD NYSE 0,00%
BRISTOL-MYERSSQU
45,090 USD NYSE 0,00%
ELI LILLY & CO
762,370 USD NYSE 0,00%
JOHNSON&JOHNSON
185,390 USD NYSE 0,00%
LITHIUM
7,950 CAD TSX 0,00%
NIKE -B-
69,750 USD NYSE 0,00%
PFIZER
25,480 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 01/10/2025 à 14:55:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank