Berkshire Hathaway, les pharmas, Nike... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway serait en pourparlers pour racheter l'activité pétrochimique d'Occidental Petroleum pour environ 10 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier citées par le Wall Street Journal. Cette transaction, qui serait la plus importante de la société d'investissement de Warren Buffett depuis 2022, pourrait être conclue dans les prochains jours, ont déclaré ces personnes. La division pétrochimique d'Occidental, OxyChem a généré près de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires au cours des 12 mois clos en juin.

Bristol Myers Squibb

Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont accordé la désignation " Fast Track " au BMS-986446 de Bristol Myers Squibb. Il s'agit d'un anticorps potentiellement de premier ordre actuellement en phase 2 de développement pour le traitement de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce. Cette désignation vise à faciliter le développement et à accélérer l'évaluation de médicaments expérimentaux destinés à traiter des affections graves et à répondre à un besoin médical non satisfait.

Lithium Americas

Lithium Americas, une société basée à Vancouver et cotée à Wall Street, a indiqué que le ministère américain de l'énergie (DOE) avait pris une participation de 5% dans la société et de 5% dans sa co-entreprise avec General Motors, Thacker Pass. Dans ce cadre, le DOE a procédé au premier versement de 435 millions de dollars sur le prêt de 2,26 milliards de dollars précédemment annoncé. Il a également accepté de reporter 182 millions de dollars de service de la dette sur les cinq premières années.

Nike

Au premier trimestre de son exercice 2025/2026, le chiffre d'affaires de Nike s'est élevé à 11,7 milliards de dollars, en baisse de 1% à taux de change constant, mais en progression de 1% en données publiées. La marge brute a diminué de 320 points de base pour s'établir à 42,2%, principalement en raison de la baisse du prix de vente moyen et de la hausse des droits de douane en Amérique du Nord. Le bénéfice net s'est élevé à 727 millions de dollars, en baisse de 31%. Le bénéfice dilué par action ressort à 0,49 dollar, soit une baisse de 30%, contre un consensus de 0,27 dollar.

Secteur pharmaceutique

Le secteur pharmaceutique américain devrait encore être surveillé au lendemain de l'accord signé entre Pfizer et l'administration américaine. Ce dernier prévoit la baisse du prix de certains médicaments en échange d'un gel des droits de douane et la possibilité d'une accélération des examens réglementaires pour de futurs traitements. Pour les analystes, d'autres accords devraient suivre ce qui lève une grande partie de l'incertitude qui entourait les perspectives des grands laboratoires pharmaceutiques.