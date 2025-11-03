Berkshire Hathaway, ExxonMobil, Tesla...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway a dévoilé vendredi soir des profits opérationnels en hausse de près de 34% et une trésorerie à un plus haut historique à un peu moins de 382 milliards de dollars. La société d'investissement de Warren Buffett a généré un bénéfice net de 30,8 milliards de dollars au troisième trimestre, contre un profit de 26,25 milliards de dollars sur la même période en 2023. Une règle comptable oblige la société à enregistrer les moins ou plus-values latentes sur son portefeuille de titres et de produits dérivés.

ExxonMobil

"ExxonMobil ne sera pas apte de continuer ses activités dans l'Union européenne (UE) si celle-ci n'assouplit pas de manière significative une loi sur le développement durable, qui fait peser sur les entreprises la menace d'amendes portant sur 5% du chiffre d'affaires mondial", d'après les déclarations de son directeur général Darren Woods en marge de la réunion de l'ADIPEC à Abu Dhabi, rapporte Reuters. "Si nous ne pouvons pas être une entreprise prospère en Europe, il devient impossible de rester là", a ajouté le dirigeant.

Kimberly-Clark

Kimberly-Clark a annoncé la conclusion d'un accord en vue d'acquérir l'ensemble des actions ordinaires en circulation de Kenvue, l'ancienne division de Santé Grand Public de Johnson & Johnson. La transaction, réalisée en numéraire et en actions, valorise Kenvue à une valeur d'entreprise d'environ 48,7 milliards de dollars. L'opération doit permettre de réunir deux entreprises américaines emblématiques.

Loews

Loews a déclaré un bénéfice net de 504 millions de dollars, soit 2,43 dollars par action, au troisième trimestre 2025. Il est en hausse par rapport au troisième trimestre 2024 : 401 millions de dollars, soit 1,82 dollar par action. Concernant sa filiale d'assurance de biens immobiliers et accidents, CNA Financial, sur ce trimestre, le bénéfice net attribuable ressort à 371 millions de dollars, soit une augmentation de 43% sur un an grâce à l'amélioration des résultats techniques en assurance dommages, due à la baisse des pertes catastrophes naturelles.

Pfizer

Pfizer a annoncé avoir déposé une plainte contre Metsera, son conseil d'administration et Novo Nordisk devant la Cour de la chancellerie du Delaware. Cette plainte avance des griefs pour rupture de contrat, violation des devoirs fiduciaires et immixtion délictueuse dans un contrat, résultant du non-respect par Metsera de ses obligations dans le cadre de l'accord de fusion conclu avec Pfizer. Le géant américain affirme que l'offre de Novo Nordisk ne peut pas être considérée comme une " proposition supérieure de la société " au sens du contrat de fusion.

Tesla

Selon des données de l'OFV (le conseil norvégien d'information sur la circulation routière), les ventes de Tesla se sont effondrées de 50,22%, à 671 véhicules, au mois d'octobre en Norvège. En Suède, selon Mobility Sweden, sur la même période, les immatriculations se sont effondrées de 88,68%, en passant de 1 175 unités à seulement 133. Enfin, au Danemark, selon Reuters, les ventes du groupe américain ont reculé de 86%.