Berkshire Hathaway dévoile son investissement dans le New York Times

Berkshire Hathaway BRKa.N a dévoilé mardi un nouvel investissement dans le New York Times NYT.N , marquant son retour dans un secteur qu'il avait abandonné en 2020 lorsqu'il avait vendu ses activités de presse.

Dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, Berkshire a déclaré détenir environ 5,07 millions d'actions du Times d'une valeur de 351,7 millions de dollars à la fin de l'année 2025.

La déclaration de Berkshire contient les actions cotées en bourse du conglomérat basé à Omaha, dans le Nebraska, au 31 décembre, qui constituent la majeure partie de son portefeuille d'actions.

Le quatrième trimestre a été le dernier trimestre du mandat de 60 ans de Warren Buffett en tant que directeur général. Il a confié ce poste à Greg Abel le 1er janvier.