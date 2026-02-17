 Aller au contenu principal
Berkshire Hathaway dévoile son investissement dans le New York Times
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 22:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (.)

Berkshire Hathaway BRKa.N a dévoilé mardi un nouvel investissement dans le New York Times NYT.N , marquant son retour dans un secteur qu'il avait abandonné en 2020 lorsqu'il avait vendu ses activités de presse.

Dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, Berkshire a déclaré détenir environ 5,07 millions d'actions du Times d'une valeur de 351,7 millions de dollars à la fin de l'année 2025.

La déclaration de Berkshire contient les actions cotées en bourse du conglomérat basé à Omaha, dans le Nebraska, au 31 décembre, qui constituent la majeure partie de son portefeuille d'actions.

Le quatrième trimestre a été le dernier trimestre du mandat de 60 ans de Warren Buffett en tant que directeur général. Il a confié ce poste à Greg Abel le 1er janvier.

