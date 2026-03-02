 Aller au contenu principal
Berkshire Hathaway : baisse du bénéfice au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 10:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Les actions de classe B de Berkshire Hathaway

BRKb.N chutent de 1,8 % à 496,04 $ en pré-marché ** Co annonce une chute de 30% de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre, pénalisé par une baisse des revenus d'assurance et une dépréciation de son investissement dans Occidental Petroleum OXY.N

** Le bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre tombe à 10,2 milliards de dollars contre 14,53 milliards de dollars l'année précédente, reflétant une baisse de 38% du bénéfice d'assurance et une dépréciation de 4,5 milliards de dollars de sa participation dans Occidental Petroleum OXY.N .

** La trésorerie du conglomérat a augmenté pour atteindre 373,3 milliards de dollars

** A la dernière clôture, le BRKb a progressé de 0,5 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 10,9 % en 2025

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
757 275,260 USD NYSE +0,52%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
OCCIDENTAL PETROLEUM
53,100 USD NYSE +3,25%
Pétrole Brent
78,36 USD Ice Europ +8,05%
Pétrole WTI
71,97 USD Ice Europ +7,05%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

