Berkshire Hathaway : baisse du bénéfice au quatrième trimestre

2 mars - ** Les actions de classe B de Berkshire Hathaway

BRKb.N chutent de 1,8 % à 496,04 $ en pré-marché ** Co annonce une chute de 30% de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre, pénalisé par une baisse des revenus d'assurance et une dépréciation de son investissement dans Occidental Petroleum OXY.N

** Le bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre tombe à 10,2 milliards de dollars contre 14,53 milliards de dollars l'année précédente, reflétant une baisse de 38% du bénéfice d'assurance et une dépréciation de 4,5 milliards de dollars de sa participation dans Occidental Petroleum OXY.N .

** La trésorerie du conglomérat a augmenté pour atteindre 373,3 milliards de dollars

** A la dernière clôture, le BRKb a progressé de 0,5 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 10,9 % en 2025