Berkshire Hathaway annonce une nouvelle participation dans UnitedHealth, les actions augmentent
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 22:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août - ** Les actions de l'assureur santé UnitedHealth

UNH.N augmentent de 8,2 % à 293,39 $ dans les échanges prolongés

** La société Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett a acquis 5 millions d'actions, soit une participation de 0,55 % dans UNH, selon un dépôt réglementaire

** L'investissement intervient alors que UnitedHealth est confronté à une hausse des coûts médicaux et à une série d'enquêtes fédérales

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 46,3 % depuis le début de l'année

