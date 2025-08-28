 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Berkshire augmente sa participation dans Mitsubishi au-dessus de 10 %
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 09:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de Mitsui & Co) par Kentaro Okasaka

Berkshire Hathaway, par le biais de sa filiale National Indemnity Company, a augmenté sa participation dans les sociétés japonaises Mitsubishi Corp

8058.T et Mitsui & Co 8031.T , ont indiqué les sociétés jeudi.

Berkshire a porté sa participation dans Mitsubishi à 10,23 %, contre 9,74 % précédemment, a indiqué la société dans une divulgation de marché. Un responsable de Mitsui a confirmé que Berkshire avait augmenté sa participation, mais a refusé de donner un pourcentage.

Sa participation précédente dans Mitsui était de 9,82 %.

Berkshire avait précédemment augmenté sa participation dans cinq sociétés commerciales japonaises, dont Mitsubishi et Mitsui, en mars.

Les actions de Mitsubishi ont augmenté de 1,85 % et celles de Mitsui de 1,23 % jeudi, tandis que l'indice de référence Nikkei .N225 a gagné 0,73 %.

Sumitomo Corp 8053.T a augmenté de 1,1 %, Itochu 8001.T a augmenté de 1,15 % et Marubeni 8002.T a gagné 1,17 %.

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
744 900,000 USD NYSE +1,18%
ITOCHU
48,630 EUR Tradegate +1,25%
MARUBENI CORP
22,7006 USD OTCBB -0,04%
MITSUBISHI CORP
539,000 EUR LSE -84,13%
MITSUI & CO
19,795 EUR Tradegate +1,18%
MITSUI & CO
21,5000 USD OTCBB -0,17%
Nikkei 225
42 828,79 Pts Six - Forex 1 +0,73%
SUMITOMO CORP
27,6700 USD OTCBB 0,00%
