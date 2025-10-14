Wells Fargo relève son objectif de rentabilité, le bénéfice dépasse les attentes au T3

Des personnes passent devant une banque Wells Fargo à New York

Wells Fargo a fait état mardi d'un bénéfice au-dessus des estimations au troisième trimestre et a relevé son objectif de rentabilité après que les régulateurs ont supprimé le plafond imposé à la banque sur ses actifs.

La Réserve fédérale des États-Unis (Fed) a levé en juin le plafonnement des actifs de 1,950 milliards de dollars qui pesait sur la banque depuis sept ans, ce qui constitue une étape importante dans le redressement de la banque et lui permet d'accélérer les efforts du directeur général Charlie Scharf pour stimuler la croissance.

Le titre de Wells Fargo était en hausse de 3% dans les échanges avant-Bourse.

La banque vise désormais un rendement des capitaux propres tangibles (ROTCE) de 17% à 18%, contre un objectif précédent de 15%.

Wall Street s'attendait à ce que Wells Fargo relève son objectif après la suppression du plafond qui limitait la croissance de ses actifs.

Les revenus nets d'intérêts - la différence entre ce que la banque gagne sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts - ont augmenté de 2% sur un an pour atteindre 11,95 milliards de dollars (10,34 milliards d'euros) au cours du trimestre.

"Même si certaines incertitudes économiques persistent, l'économie américaine a fait preuve de résilience et la santé financière de nos clients reste solide", a déclaré Charlie Scharf dans un communiqué.

La baisse des taux d'intérêt décidée par la Fed en septembre devrait accroître les produits d'intérêts des banques à partir du quatrième trimestre.

Les banques américaines ont bénéficié des baisses de taux de la Réserve fédérale, qui ont allégé les coûts des dépôts, c'est-à-dire les intérêts versés aux clients pour la conservation de leur épargne.

Wells Fargo a fait état d'un bénéfice de 5,59 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse comparé aux 5,11 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt. Le bénéfice par action atteint 1,66 dollar.

Selon les estimations compilées par LSEG, les analystes s'attendaient à ce que Wells Fargo affiche un bénéfice de 1,55 dollar par action.

(Rédigé par Arasu Kannagi Basil à Bangalore ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)