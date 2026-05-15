Berkshire acquiert Delta et renforce sa position sur Alphabet ; se sépare d'Amazon, de UnitedHealth, de Visa et de Mastercard

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour pour ajouter plusieurs opérations d'achat et de vente, des informations contextuelles ainsi que l'évolution des cours des actions de Delta et de Macy's) par Jonathan Stempel

BRKa.N , de Berkshire Hathaway, a annoncé vendredi un nouvel investissement de 2,65 milliards de dollars dans Delta Air Lines DAL.N et une petite participation dans Macy's M.N . Il a également déclaré avoir vendu une grande partie de ses participations mineures, notamment Amazon.com

AMZN.O , UnitedHealth Group UNH.N , ainsi que les réseaux de cartes de crédit Visa V.N et Mastercard MA.N .

Ces changements s'inscrivent dans le cadre d'un remaniement du portefeuille au premier trimestre, qui a suivi la promotion de Greg Abel au poste de directeur général de Berkshire, succédant ainsi à Warren Buffett.

Berkshire a indiqué dans un document réglementaire qu'elle avait également plus que triplé sa participation dans Alphabet

GOOGL.O , la société mère de Google, qui, avec une valeur de 16,6 milliards de dollars, est devenue l'un de ses plus importants investissements en actions ordinaires.

Berkshire a également plus que doublé sa participation dans le New York Times NYT.N et détient désormais environ 9 % des actions de cette société. Le document présentait les participations cotées aux États-Unis de Berkshire, dont le siège est à Omaha, dans le Nebraska, au 31 mars, qui constituaient la majeure partie de son portefeuille d'actions de 288 milliards de dollars.

Berkshire a acheté pour 15,94 milliards de dollars et vendu pour 24,09 milliards de dollars d’actions entre janvier et mars.

La plupart des ventes d’actions ont probablement été orchestrées par Abel qui, d’après des informations précédentes, a hérité de la majeure partie du portefeuille d’actions de Berkshire, y compris la part appartenant à Todd Combs, un protégé de Buffett qui a quitté en décembre pour rejoindre JPMorgan Chase JPM.N .

Abel a déclaré en février qu’il supervisait 94 % des participations de Berkshire, tandis que le gestionnaire d’investissement Ted Weschler s’occupait des 6 % restants.

Berkshire détenait autrefois une participation de 11 % dans Delta, mais a vendu cette participation ainsi que des participations de pourcentage similaire dans American Airlines

AAL.O , Southwest Airlines LUV.N et United Airlines UAL.O en avril 2020, au début de la pandémie. Buffett avait déclaré à l'époque que « le monde avait changé » pour le secteur de l'aviation.

Delta est considérée comme l'une des grandes compagnies aériennes américaines les mieux gérées. Son action a progressé de 3,2 % en après-bourse, ce qui reflète probablement ce que les investisseurs perçoivent comme un gage de confiance de la part de Berkshire.

La compagnie aérienne basée à Atlanta n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les actions de Macy's ont également connu une hausse, progressant de 5,9 % après la clôture de la bourse, suite à l'annonce par Berkshire d'une participation de 3 millions d'actions d'une valeur d'environ 55 millions de dollars.