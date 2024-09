Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Berkem: expert indépendant désigné pour le projet d'OPAS information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - Le Groupe Berkem annonce la désignation du cabinet Paper Audit & Conseil, représenté par Xavier Paper, en qualité d'expert indépendant afin d'établir un rapport sur les conditions financières du projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire (OPAS).



Ce projet d'OPAS, qui serait suivie d'un retrait obligatoire si les conditions sont remplies, doit être déposée par Kenerzeo avant la fin du mois de septembre et visera les actions Groupe Berkem en circulation non détenues par elle.



Après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant, le conseil d'administration devra rendre son avis motivé sur l'intérêt de l'OPAS et sur ses conséquences pour la société de chimie du végétal, ses actionnaires et ses salariés.





Valeurs associées GROUPE BERKEM 3,05 EUR Euronext Paris 0,00%