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Berenberg toujours prudent sur Bayer avec les litiges américains
information fournie par Zonebourse 12/06/2026 à 11:08

Bayer est en petite hausse à Francfort ( 0,47%, à 35,96 euros). Berenberg revient sur le dossier judiciaire américain et a confirmé sa recommandation à conserver, en relevant, à la marge, son objectif de cours de 40 à 40,50 euros.

Les analystes espéraient obtenir plus de clarté début juin sur l'acceptation ou non, par les plaignants, de la proposition d'accord à 7,25 milliards de dollars formulée par Bayer pour régler les litiges en cours liés au glyphosate. Selon eux, cet accord est pour Bayer la meilleure assurance contre une potentielle défaite dans l'affaire Durnell devant la Cour suprême des États-Unis.

Ils estiment que le verdict, qui devrait être connu avant la fin du mois de juillet, présente une probabilité de 60/40 en faveur d'une victoire du géant allemand. "Ce qui reste inconfortablement proche d'un coup de poker", ajoutent les analystes.

Pour Berenberg, deux sources potentielles de retard ont émergé : l'administrateur de l'accord doit examiner la validité des désistements, d'une part, et le transfert conditionnel, fin mai, de l'action collective du Missouri vers le tribunal fédéral de Californie sur les litiges multidistricts, d'autre part.

Si cette seconde étape est confirmée, elle conférerait un rôle de supervision au juge Vince Chhabria. Ce dernier a précédemment qualifié l'accord de "marché malhonnête". Les analystes pensent qu'il était en partie responsable de l'effondrement des négociations en 2021.

La banque allemande indique que Bayer pourrait encore éviter le transfert de l'action collective sur le glyphosate vers la Californie, mais cela n'est pas encore garanti. Un rejet de l'accord ne serait pas irrémédiable, mais pourrait rendre le spécialiste des produits agrochimiques et pharmaceutiques encore plus dépendant d'une issue favorable devant la Cour suprême.

En cas de victoire, les analystes pensent que le titre pourrait "facilement grimper vers la moitié ou le haut de la fourchette des 40 euros". En revanche, les tractations autour de l'accord suggèrent qu'un cours plancher d'environ 30 euros par action pourrait être testé si l'entreprise venait à perdre.

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