Berenberg toujours positif sur Ferrari

Ferrari est dans le rouge (-1,23%, à 301 euros) à la Bourse de Milan, après avoir enchaîné quatre progressions consécutives qui ont permis au titre de reprendre 7,40% sur la période.

Dans une note, Berenberg dévoile son analyse réalisée auprès du réseau de concessionnaires aux Etats-Unis, en Europe et en Chine. Les retours des concessionnaires dépeignent une situation constructive et la demande pour les séries spéciales et les modèles thermiques de coeur de gamme est exceptionnellement forte et affiche complet.

En revanche, la baisse de la valeur résiduelle des hybrides ralentit ou se stabilise.

Un concessionnaire a qualifié le marché des collectionneurs de "démentiel", tandis que les autres concessionnaires estiment que les dommages causés à la marque par le lancement de la Ferrari Luce 100% électrique semblent être "marginaux".

Toujours sur la Luce, Berenberg précise que si l'accueil réservé à son design et à son positionnement tarifaire est "médiocre", les premiers retours sur les prises de commandes suggèrent que, bien que faibles, elles devraient être en mesure d'atteindre les attentes du marché en termes de volumes unitaires.

En outre, toujours selon les échanges entre Berenberg et les concessionnaires, il apparaît que Ferrari pourrait introduire un successeur thermique à la 296, selon les rumeurs une 296 Challenge Stradale, ce qui pourrait redynamiser la base de clients historiques.

Les analystes ont maintenu leur recommandation à l'achat, avec un objectif de cours de 381 euros.