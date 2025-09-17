Berenberg rétrograde Eli Lilly à "conserver" alors que les attentes concernant les médicaments contre l'obésité montent en flèche

17 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Eli Lilly LLY.N sont en baisse marginale à 761,86 $ sur le marché préliminaire

** Berenberg abaisse la note de l'action de "acheter" à "conserver"; réduit les prévisions à 830 $ de 970 $

** La société de courtage indique que LLY étant désormais le leader du marché de l'obésité, les attentes du consensus pour ses actifs commercialisés et en cours de développement sont déjà élevées, mais elle voit un potentiel de hausse limité à partir du niveau actuel

** Mardi, les résultats complets d'un essai de 72 semaines ont montré que la pilule expérimentale GLP-1 de LLY a aidé les patients à perdre environ 12% de leur poids corporel, avec une perte de poids plafonnant pour la plupart des participants au fil du temps

** "Nous pensons que Lilly restera le leader du marché de l'obésité, nous concluons également que le cycle de mise à niveau du marché de l'obésité a atteint un plateau et que les attentes du consensus pour la franchise de Lilly sont élevées" - Berenberg

** L'action est notée "achat" en moyenne; la prévision médiane est de 875,5 $, selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, LLY a baissé de ~1% cette année