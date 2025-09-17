 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 795,69
-0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Berenberg rétrograde Eli Lilly à "conserver" alors que les attentes concernant les médicaments contre l'obésité montent en flèche
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 12:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Eli Lilly LLY.N sont en baisse marginale à 761,86 $ sur le marché préliminaire

** Berenberg abaisse la note de l'action de "acheter" à "conserver"; réduit les prévisions à 830 $ de 970 $

** La société de courtage indique que LLY étant désormais le leader du marché de l'obésité, les attentes du consensus pour ses actifs commercialisés et en cours de développement sont déjà élevées, mais elle voit un potentiel de hausse limité à partir du niveau actuel

** Mardi, les résultats complets d'un essai de 72 semaines ont montré que la pilule expérimentale GLP-1 de LLY a aidé les patients à perdre environ 12% de leur poids corporel, avec une perte de poids plafonnant pour la plupart des participants au fil du temps

** "Nous pensons que Lilly restera le leader du marché de l'obésité, nous concluons également que le cycle de mise à niveau du marché de l'obésité a atteint un plateau et que les attentes du consensus pour la franchise de Lilly sont élevées" - Berenberg

** L'action est notée "achat" en moyenne; la prévision médiane est de 875,5 $, selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, LLY a baissé de ~1% cette année

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
764,370 USD NYSE +2,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/09/2025 à 12:23:19.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.09.2025 13:24 

    (Actualisé avec Nvidia, General Mills, New Fortress Energy, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI ... Lire la suite

  • European Commission presents EU-Mercosur and EU-Mexico trade agreements for approval, in Brussels
    La Commission européenne propose des sanctions commerciales contre Israël
    information fournie par Reuters 17.09.2025 13:09 

    La Commission européenne a proposé mercredi de suspendre certains accords commerciaux portant sur les échanges de biens entre Israël et l'Union européenne (UE) en raison de la guerre à Gaza, même si cette mesure n'a pour l'heure aucune chance d'être adoptée par ... Lire la suite

  • Un panneau Wall Street photographié à l'extérieur de la Bourse de New York
    Wall Street vue sans direction, l'Europe prudente avant la Fed
    information fournie par Reuters 17.09.2025 13:05 

    par Diana Mandia Wall Street est vue sans direction et les Bourses européennes évoluent sur une note prudente à mi-séance, l'attentisme étant de mise avant la décision de la Réserve fédérale (Fed) sur les taux prévue dans la soirée. Les futures sur indices new-yorkais ... Lire la suite

  • Des Palestiniens déplacés partent avec leurs biens vers le sud sur une route dans la zone du camp de réfugiés de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, après de nouveaux ordres d'évacuation israéliens pour la ville de Gaza le 16 septembre 2025 ( AFP / Eyad BABA )
    Offensive sur Gaza-ville: Israël ouvre un nouvel axe pour accélérer la fuite des habitants
    information fournie par AFP 17.09.2025 13:05 

    L'armée israélienne a annoncé mercredi l'ouverture, temporaire, d'un nouvel axe pour accélérer la fuite des habitants de Gaza-ville vers le sud, au lendemain du lancement d'une offensive majeure destinée à anéantir le Hamas dans cette zone. "Pour faciliter le déplacement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank