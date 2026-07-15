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Berenberg reste positif sur Rolls-Royce et Safran malgré le Moyen-Orient
information fournie par AOF 15/07/2026 à 11:37

(Zonebourse.com) - La reprise des hostilités au Moyen-Orient ravive les risques pour le marché de la maintenance aéronautique. Les acteurs les plus résilients devraient néanmoins tirer leur épingle du jeu, estiment les analystes de Berenberg, à l'instar de Rolls-Royce et Safran.

Les récents affrontements au Moyen-Orient ont replacé les risques géopolitiques au premier plan pour le secteur aéronautique. Après une période d'accalmie, le prix du kérosène est reparti à la hausse : à Singapour (Singapore FOB cargoes) il ressort ainsi 66% au-dessus des niveaux d'avant-conflit, après une hausse de 33% sur la semaine, ce qui pourrait peser sur l'activité du marché de l'après-vente civil.

Dans ce contexte, Berenberg continue de privilégier les groupes les plus diversifiés et les plus résilients. Le bureau d'études réitère ainsi sa recommandation "achat" sur Rolls-Royce, avec un objectif de cours de 1 430 pence, sa valeur favorite du secteur. L'analyste reste aussi à l'achat sur Safran, avec une cible de 355 EUR. En revanche, MTU Aero Engines reste recommandé à "conserver" avec une cible de 350 EUR.

En effet, les données de trafic moteur analysées par Berenberg montrent que Rolls-Royce conserve la meilleure dynamique, avec une progression de 5% des heures de vol depuis le début de l'année, devant Safran ( 2%), tandis que MTU recule de 1%. Rolls-Royce est également le motoriste le moins affecté par le ralentissement du trafic au Moyen-Orient grâce à une exposition plus limitée et à un portefeuille de moteurs plus diversifié. Dans le détail, les heures de vol au Moyen-Orient reculent de 4% pour Rolls-Royce, contre 23% pour MTU et 14% pour Safran.

Pour Safran, les analystes soulignent que la croissance reste largement portée par le moteur LEAP, dont les heures de vol progressent de 19% depuis le début de l'année. L'activité demeure toutefois pénalisée par le recul du trafic au Moyen-Orient et par la faiblesse des anciens programmes, notamment le CFM56.

Enfin, Berenberg estime que Rolls-Royce mérite une prime de valorisation en raison de perspectives plus favorables dans la maintenance civile et de sa diversification dans la défense, les systèmes de puissance et le nucléaire civil.

Pour rappel, les résultats semestriels de Safran sont attendus le 28 juillet, avant ceux de Rolls-Royce et MTU le 30 juillet.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 15/07/2026 à 11:37:00.

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