Berenberg reste à l'achat sur Shell
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 10:03
Cet objectif repose sur une discipline de capital accrue, des économies sur les coûts d'exploitation sous-jacents, l'amélioration de la rentabilité des activités sous-performantes et un important programme de rachat d'actions qui, à son rythme actuel, pourrait réduire le nombre d'actions d'environ 6,5%.
De plus, Berenberg souligne que "bien que la croissance à court terme soit limitée dans le secteur exploration et production (E&P), l'activité gaz intégré cible un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4 à 5% pour les volumes de vente de GNL d'ici 2030 grâce à la montée en puissance de projets attractifs."
L'analyste prévoit également "une amélioration des résultats de l'activité Downstream (aval), portée par la croissance des bénéfices dans la mobilité, une reprise potentielle des biocarburants et une réduction des pertes dans la chimie. Les multiples de valorisation ont augmenté, comme dans l'ensemble du secteur, mais restent abordables."
Berenberg a ajusté ses prévisions avec un bénéfice par action (BPA) en baisse de 4% pour 2026 et 3% pour 2027. Il a relevé son objectif de cours à 3 300 pence (contre 3 250 GBP) pour l'action B et à 37,50 euros (contre 37 EUR) pour l'action A, sur la base d'un multiple cible de 6,2x (contre 5,9x) la valeur d'entreprise sur flux de trésorerie ajusté de la dette (EV/DACF) pour 2027.
Valeurs associées
|2 980,000 GBX
|LSE
|+0,51%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 24/02/2026 à 10:03:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
L'ex-maire de Drancy Jean-Christophe Lagarde, qui a purgé sa peine d'inéligibilité, espère succéder à sa femme et récupérer son fauteuil, quand trois autres candidats rêvent d'être celui qui parviendra à tourner la page d'un "système Lagarde" qui dure depuis un ... Lire la suite
-
BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a dit mardi privilégier la dette d'entreprise en raison des rendements plus élevés qu'elle offre alors que l'inflation ralentit, tout en avertissant que les marchés d'obligations d'Etat pourraient subir ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes évoluent en légère baisse en début de séance mardi, les investisseurs restant prudents face aux tensions commerciales et analysant une nouvelle série de résultats d'entreprises. À Paris, le CAC 40 perd 0,20% à 8.480,06 points ... Lire la suite
-
Le Premier ministre, Sébastien Lecornu arrive au Salon de l'Agriculture et déambule en échangeant et posant pour des photos avec des agriculteurs présents.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer