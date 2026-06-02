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Chômage : environ 20% des allocataires retrouve un travail avant d'être indemnisés, mais rarement de manière pérenne
information fournie par Boursorama avec Media Services 02/06/2026 à 11:19

Seulement un allocataire sur quatre sort du chômage de manière durable, "augmentant ainsi les risques de trajectoires alternant emploi et chômage".

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Environ une personne sur cinq ayant droit à des allocations chômage reprend un emploi avant même d'avoir reçu ses premières indemnités, mais souvent pour des emplois courts, selon une étude de l'Unédic publiée lundi.

"La probabilité de la première reprise d'emploi se situe entre 18% et 22% avant même d'avoir été indemnisé", indique l'organisme qui gère l'assurance chômage. Ce taux descend à "entre 9% et 11% au premier mois d'indemnisation et entre 7% et 9% au deuxième mois d'indemnisation", selon les durées potentielles de droits d'indemnisation, poursuit l'étude disponible en ligne.

"Cette probabilité continue ensuite de baisser progressivement" , mais, au total, "au quatrième mois d'indemnisation, la probabilité d'avoir repris un emploi atteint les 50%", est-il relevé.

Si nombre de personnes retrouvent un emploi peu de temps après l'ouverture de leurs droits aux allocations chômage, "la première reprise d'emploi ne se traduit par une sortie pérenne du chômage indemnisé que pour un allocataire sur quatre ", souligne néanmoins l'étude de l'Unédic.

Un tiers des emploi repris durent plus de 6 mois

Ainsi, "seul un tiers des premiers emplois repris durent six mois ou plus, augmentant ainsi les risques de trajectoires alternant emploi et chômage", en particulier pour les intérimaires.

Candidats déclarés à l'élection présidentielle, Bruno Retailleau (LR) et Gabriel Attal (Renaissance) ont fait part de leur volonté de réformer de nouveau l'assurance-chômage pour accélérer le retour à l'emploi, tandis que le Premier ministre Sébastien Lecornu compte sur l'Assemblée nationale pour voter mardi une réduction de la durée d'indemnisation de l'assurance chômage en cas de rupture conventionnelle.

L'Unédic s'est penché sur la situation jusqu'en 2025 de 1,7 million d'allocataires qui ont débuté en 2022 une période de droits à des indemnités chômage pouvant aller jusqu'à deux ans. En moyenne plus âgés et plus diplômés , ceux qui ont des droits potentiels de 24 mois se retrouvent plus souvent au chômage, après la perte d'un CDI.

En revanche, ceux qui ont de 6 à 23 mois de droits d'allocation sont plus souvent des personnes jeunes et moins diplômées, se retrouvant au chômage après la fin d'un CDD ou d'une mission d'intérim.

1 commentaire

  • 11:40

    sujet connexe : le 18 mai le sénat réduit l'indemnisation chômage des salariés en rupture conventionnelle de 18 mois à 15 mois. Le 19 mai, le gouvernement publie un décret, les élus locaux voient leur allocation de fin de mandat augmentée : avant 80% du traitement pendant 6 mois, maintenant 100% durant 12 mois.

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