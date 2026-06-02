 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Bourse de Paris va de l'avant grâce aux semi-conducteurs
information fournie par AFP 02/06/2026 à 11:35

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

La Bourse de Paris va de l'avant mardi grâce à la sur-performance du fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics qui invite les investisseurs à la prise de risque dans la tech, malgré l'absence d'ouverture au Moyen-Orient.

Vers 11H00 heure de Paris, l'indice CAC 40 progressait de 0,73%, à 8.206,76 points.

L'indice des 40 valeurs parisiennes compensait le recul de la veille (-36,75 points, soit -0,45%, à 8.218,23 points).

Bon élève du CAC 40, également coté à Milan, le groupe franco-italien STMicroelectronics séduisait particulièrement les investisseurs (+8,40%, à 62,280 euros).

Juste avant la séance, le fabricant de semi-conducteurs, indispensables aux ordinateurs et aux smartphones, avait relevé son objectif de chiffre d'affaires dans les data centers.

"A la lumière de la demande soutenue liée aux infrastructures d'IA", STMicroelectronics estime dans un communiqué que "les revenus liés aux centres de données sont désormais attendus à environ 1 milliard de dollars en 2026" contre "500 millions précédemment anticipés".

A l'échelle française, l'envolée de STMicroelectronics confirme la tendance observée sur les marchés boursiers depuis des semaines: l'enthousiasme pour la chaîne des valeurs permet d'oublier le blocage du conflit au Moyen-Orient et sa boucle de rétroaction négative (pétrole, inflation, resserrement budgétaire, consommation, croissance...).

"Au final, les investisseurs semblent toujours privilégier les perspectives de croissance offertes par l'intelligence artificielle, même si les tensions géopolitiques et les risques inflationnistes restent loin d'avoir disparu", a résumé l'analyste John Plassard de Cité Gestion.

Lundi, le CAC 40 et les Bourses européennes avaient reculé au moment où l'agence de presse iranienne Tasnim avait affirmé que Téhéran suspendait le dialogue indirect avec Washington à cause des "crimes" d'Israël au Liban.

Ces nouvelles tensions avaient fait bondir de près de 5% le pétrole. Mardi, les cours se replient. Vers 11H00 à Paris, le Brent reculait (-1,61%) à 93,45 dollars le baril et le WTI américain baissait (-1,5%) à 90,78 dollars.

Violente chute d'Abivax

Hors CAC 40, les pharmaceutiques souffrent.

L'action d'Abivax perdait près de 30% (-27,10%) à 81,5 euros. La biotech française a annoncé des résultats d'une étude de maintenance qui confirment l'efficacité durable de son traitement expérimental de la rectocolite hémorragique, maladie inflammatoire chronique, mais des questions des investisseurs quant à la tolérance du traitement faisaient reculer le titre.

Euronext CAC40

Semi-conducteurs

Valeurs associées

ABIVAX
79,3000 EUR Euronext Paris -29,07%
EURONEXT
140,7000 EUR Euronext Paris +0,57%
INVENTIVA
4,1850 EUR Euronext Paris 0,00%
STMICROELECTRONICS
65,670 EUR MIL +10,74%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
78,9 -29,43%
SOITEC
154,95 +5,26%
CAC 40
8 207,66 +0,75%
Pétrole Brent
93,58 -1,75%
HAFFNER ENERGY
0,3315 +1,38%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank