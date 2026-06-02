La Bourse de Paris va de l'avant grâce aux semi-conducteurs

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

La Bourse de Paris va de l'avant mardi grâce à la sur-performance du fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics qui invite les investisseurs à la prise de risque dans la tech, malgré l'absence d'ouverture au Moyen-Orient.

Vers 11H00 heure de Paris, l'indice CAC 40 progressait de 0,73%, à 8.206,76 points.

L'indice des 40 valeurs parisiennes compensait le recul de la veille (-36,75 points, soit -0,45%, à 8.218,23 points).

Bon élève du CAC 40, également coté à Milan, le groupe franco-italien STMicroelectronics séduisait particulièrement les investisseurs (+8,40%, à 62,280 euros).

Juste avant la séance, le fabricant de semi-conducteurs, indispensables aux ordinateurs et aux smartphones, avait relevé son objectif de chiffre d'affaires dans les data centers.

"A la lumière de la demande soutenue liée aux infrastructures d'IA", STMicroelectronics estime dans un communiqué que "les revenus liés aux centres de données sont désormais attendus à environ 1 milliard de dollars en 2026" contre "500 millions précédemment anticipés".

A l'échelle française, l'envolée de STMicroelectronics confirme la tendance observée sur les marchés boursiers depuis des semaines: l'enthousiasme pour la chaîne des valeurs permet d'oublier le blocage du conflit au Moyen-Orient et sa boucle de rétroaction négative (pétrole, inflation, resserrement budgétaire, consommation, croissance...).

"Au final, les investisseurs semblent toujours privilégier les perspectives de croissance offertes par l'intelligence artificielle, même si les tensions géopolitiques et les risques inflationnistes restent loin d'avoir disparu", a résumé l'analyste John Plassard de Cité Gestion.

Lundi, le CAC 40 et les Bourses européennes avaient reculé au moment où l'agence de presse iranienne Tasnim avait affirmé que Téhéran suspendait le dialogue indirect avec Washington à cause des "crimes" d'Israël au Liban.

Ces nouvelles tensions avaient fait bondir de près de 5% le pétrole. Mardi, les cours se replient. Vers 11H00 à Paris, le Brent reculait (-1,61%) à 93,45 dollars le baril et le WTI américain baissait (-1,5%) à 90,78 dollars.

Violente chute d'Abivax

Hors CAC 40, les pharmaceutiques souffrent.

L'action d'Abivax perdait près de 30% (-27,10%) à 81,5 euros. La biotech française a annoncé des résultats d'une étude de maintenance qui confirment l'efficacité durable de son traitement expérimental de la rectocolite hémorragique, maladie inflammatoire chronique, mais des questions des investisseurs quant à la tolérance du traitement faisaient reculer le titre.

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