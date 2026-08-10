Berenberg reste à l'achat sur Gecina, mais ajuste son objectif

Berenberg a renouvelé lundi sa recommandation à l'achat sur Gecina tout en abaissant son objectif de cours de 95 euros à 92 euros en raison des incertitudes entourant de son point de vue l'activité du groupe immobilier.

Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, l'intermédiaire financier allemand étaye cet ajustement par une révision à la baisse de ses prévisions de commercialisation pour certains projets de restructuration et de redéveloppement à l'horizon 2027.

Berenberg souligne néanmoins que le caractère "défensif" lié à la valorisation du titre constitue un argument de poids que les investisseurs ne devraient pas négliger aux niveaux de cours actuels.

Sur le plan opérationnel, l'analyste met en avant la résilience des actifs de bureaux parisiens de Gecina, tirés par une forte demande locative au coeur de la capitale. A la fin juin, le groupe affichait un taux de rétention de ses locataires de 84% pour un taux d'occupation avoisinant 94%.

Un niveau de valorisation attrayant à ne pas négliger

Cette dynamique favorable a d'ailleurs permis au premier propriétaire de bureaux à Paris d'enregistrer une hausse moyenne de ses loyers de 13% lors des nouvelles signatures de baux réalisées au cours du 1er semestre, fait-il remarquer.

Si le rythme d'attribution de certains programmes futurs pourrait connaître un léger retard en 2027, la qualité intrinsèque du portefeuille parisien et la capacité de fixation des prix du groupe restent deux piliers majeurs de nature à soutenir la recommandation d'achat du courtier.

A la Bourse de Paris, l'action Gecina cédait 0,6% à moins de 75 euros lundi dans les premiers échanges, à comparer avec un repli de l'ordre de 0,2% pour l'indice SBF 120. Le titre recule de plus de 7% cette année.