Berenberg remonte son objectif de cours sur Eni
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 10:07
'Eni a annoncé de solides résultats au troisième trimestre 2025, grâce à la hausse de la production, aux solides résultats du portefeuille mondial de gaz (GGP) et à la baisse du taux d'imposition', rappelle le broker.
Berenberg ajuste ses estimations, avec une augmentation du BPA de 6,5%/8% pour 2025/2026 respectivement, principalement en raison de la baisse des taux d'imposition et de la hausse attendue des bénéfices GGP.
Néanmoins, après une solide performance relative et avec une action qui se négocie maintenant à une prime en termes de ratio EV/DACF par rapport au secteur selon ses estimations, il maintient sa position 'conserver'.
Valeurs associées
|15,810 EUR
|MIL
|-0,83%
