Berenberg relève son objectif de cours sur RWE

Berenberg confirme son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 72 EUR.
Berenberg relève son objectif de cours afin de refléter le relèvement récent des prévisions de l'entreprise, ce qui conforte son objectif d'un taux de croissance annuel composé (CAGR) du bénéfice par action de 10% sur la période 2025-2031.
L'analyste estime que la trajectoire de croissance de RWE repose sur une allocation du capital rigoureuse et diversifiée, alignée sur plusieurs tendances structurelles majeures du marché de l'électricité, ainsi que sur divers catalyseurs à venir et une visibilité satisfaisante des résultats.
Berenberg juge que RWE est idéalement positionnée et armée pour maintenir sa dynamique de croissance en vue d'atteindre ses objectifs pour 2031 et au-delà.
"Le titre figure indiscutablement parmi nos trois valeurs favorites du secteur des services aux collectivités (utilities)" indique le bureau d'analyse.
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