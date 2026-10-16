Berenberg relève son objectif de cours sur Bridgepoint

Bridgepoint Group grappille 0,5% à 399 GBX à Londres, sur fond de propos favorables de Berenberg, qui réaffirme sa recommandation "achat", avec un objectif de cours relevé de 360 à 455 GBX sur le titre de cette société de gestion d'actifs alternatifs.

"La série de révisions à la hausse se poursuit : Bridgepoint a publié une mise à jour non programmée le 7 octobre, relevant ses prévisions pour la troisième fois cette année", rappelle le courtier allemand dans le résumé de sa note.

Selon lui, les performances exceptionnelles du fonds Energy Capital Partners (ECP) Fund V expliquent la révision à la hausse des revenus liés à la performance (PRE) prévus pour l'exercice 2026, tandis que les relèvements des prévisions pour 2027 et 2028 reposent à la fois sur ECP et sur les activités de capital-investissement.

"Cette amélioration des revenus liés à la performance et, par conséquent, de la génération de trésorerie conduit également le groupe à renforcer sa politique de redistribution aux actionnaires", souligne-t-il en outre.