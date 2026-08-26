Berenberg relève sa cible sur IHG, le titre gagne 1,2%

Berenberg confirme son conseil Achat sur le titre Intercontinental Hotels Group, avec un objectif de cours relevé de 157 à 178 USD.
Selon le broker, IHG reste un groupe de grande qualité capable de générer une croissance régulière, soutenu par des tendances structurelles favorables et un important pipeline de développement.
Le bureau d'études se montre notamment confiant dans la dynamique des Amériques, où la croissance du RevPAR devrait rester solide au second semestre, ainsi que dans une croissance nette du parc durablement supérieure à 4,5%.
Berenberg relève légèrement ses estimations de BPA, notamment grâce à des coûts d'intérêt attendus plus faibles, tout en identifiant la faiblesse au Moyen-Orient et le ralentissement en Chine comme les principaux risques pesant sur le potentiel de hausse des résultats.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer