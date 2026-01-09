Berenberg relève CrowdStrike à "acheter" après l'acquisition de SGNL ; les actions sont en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 janvier - ** Les actions de la société de cybersécurité CrowdStrike CRWD.O augmentent de 1,21 % à 469,50 $ avant le marché
** Berenberg fait passer CRWD de "hold" à "buy" ** La société a déclaré jeudi qu'elle allait acquérir la startup de sécurité identitaire SGNL pour 740 millions de dollars afin de renforcer ses défenses contre les cyber-menaces basées sur l'intelligence artificielle
** Berenberg estime que l'ajout de SGNL à son portefeuille Falcon Identity pourrait aider CRWD à vendre plus de produits à ses clients existants
** 35 des 54 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 17 comme "conservée" et 2 comme "vendue" ou inférieure; le prix médian est de 567 $ - données compilées par LSEG
** A la dernière clôture, l'action a augmenté de 29,31% au cours des 12 derniers mois
