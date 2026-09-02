Berenberg recommande de conserver le titre Eutelsat

Berenberg recommande de conserver le titre et fixe un objectif de cours à 2,00 EUR.
L'analyste indique dans son étude du jour que l'augmentation des investissements compense les bénéfices du projet "Starlink Europe".
Berenberg rappelle qu'Eutelsat joue un rôle majeur au sein du consortium IRIS 2 SpaceRISE, financé en grande partie par l'UE, qui vise à créer un concurrent européen à Starlink de SpaceX.
"Eutelsat a cependant récemment revu à la baisse ses prévisions de rentabilité à moyen terme, principalement en raison de la concurrence accrue dans sa division de satellites géostationnaires (GEO)" indique le bureau d'analyse.
Berenberg rajoute que l'entreprise s'est également engagée dans des investissements supplémentaires liés à la fois au projet IRIS 2 et à son programme de renouvellement OneWeb.
Berenberg estime que cela accroît sensiblement le risque d'exécution et annule l'avantage lié aux 504 millions de dollars de recettes brutes provenant de l'incitation fiscale pour le spectre de la bande C.
Son opinion s'améliorerait à terme, après une exécution solide.
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