Berenberg initie quatre valeurs à l'achat dans le spatial

L'analyste estime que l'économie spatiale, dont le marché a dépassé les 500 MdsUSD en 2025, pourrait doubler d'ici à 2030. Les raisons ? Une chute drastique des coûts de lancement combinée à une nette accélération des dépenses de défense et de souveraineté.

La chute, ou plutôt l'effondrement, des coûts de lancement constitue une révolution pour le domaine spatial. Autour des 54 000 dollars par kilo via la navette spatiale, les coûts ont chuté à quelque 1 000 dollars/kg avec Falcon 9, le lanceur spatial réutilisable de SpaceX. La technologie muskienne n'a pas laissé insensible : en 2025, Falcon 9 a effectué 165 lancements et transporté environ 83% de la masse mondiale mise en orbite.

Et la tendance ne devrait pas s'arrêter là : avec Starship, sa fusée de nouvelle génération, SpaceX vise des coûts de lancement de... 100 $/kg ou moins. Un peu plus nuancés, les analystes de Berenberg considèrent quant à eux qu'une fourchette de 100 à 300 $/kg est atteignable sous certaines hypothèses de réutilisation.

Dans ce contexte, et à court terme, Berenberg estime que la rareté des capacités de lancement devrait soutenir le pouvoir de fixation des prix des opérateurs éprouvés. A plus long terme, en revanche, l'analyste imagine que la valeur devrait migrer vers la connectivité, les données et les applications. Par conséquent, le courtier indique privilégier les acteurs verticalement intégrés et les capacités satellitaires différenciées ou souveraines. Tour d'horizon des forces en présence.

AST SpaceMobile : le pari de la connexion directe aux smartphones

Berenberg initie le suivi d'AST SpaceMobile à "Achat", avec un objectif de cours de 92 dollars. Le broker considère le groupe comme l'acteur le mieux positionné dans la connexion directe par satellite aux smartphones non modifiés, avec des engagements de plus de 50 opérateurs mobiles couvrant environ 3 milliards d'abonnés potentiels. Cette position pourrait lui permettre de profiter du développement d'un marché que SpaceX évalue à quelque 740 MdsUSD.

Rocket Lab, l'alternative à SpaceX ?

Berenberg initie le suivi de Rocket Lab avec une recommandation "Achat" et une cible de 83 dollars. Le broker apprécie son intégration verticale dans les lancements et les systèmes spatiaux et considère Rocket Lab comme "la deuxième source de lancement occidentale la plus crédible derrière SpaceX".

Le courtier rapporte que la fusée Electron apporte déjà un historique opérationnel solide avec un taux de réussite supérieur à 95% sur plus de 90 lancements. Prochain catalyseur ? Neutron, un lanceur de capacité moyenne et réutilisable pourrait permettre à Rocket Lab de changer d'échelle et d'attaquer un marché aujourd'hui largement dominé par SpaceX.

Berenberg souligne toutefois que Neutron n'a pas encore volé : la capacité de Rocket Lab à reproduire avec ce nouveau lanceur la fiabilité et la cadence d'Electron est donc jugée déterminante.

Planet Labs, faire plancher l'IA sur les données satellitaires

Berenberg initie le suivi de Planet Labs avec une recommandation "Achat" et une cible de 25 dollars. Le broker voit le groupe comme le leader coté et à bas coûts de l'imagerie optique d'observation de la Terre. Il souligne également la valeur de ses données réelles pour l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle (IA). La transition de la vente d'images vers des analyses enrichies par l'IA doit permettre à Planet Labs de bénéficier d'un modèle davantage orienté vers les logiciels et les données, avec de faibles coûts marginaux.

HawkEye 360, un oeil sur les radiofréquences

Berenberg initie le suivi de HawkEye 360 avec une recommandation "Achat" et un objectif de cours de 24 dollars. Le broker met en avant sa position de leader dans le renseignement à partir de signaux radiofréquences (RF), un marché en croissance. Le modèle repose sur la collecte et l'analyse de données satellitaires, avec des débouchés notamment dans la défense et la souveraineté.

L'enjeu sera aussi de dépasser la simple vente d'images pour commercialiser davantage d'analyses et de réponses produites à partir de ces données. Une évolution vers les logiciels et l'IA qui doit permettre au groupe de bénéficier de revenus plus récurrents et de coûts marginaux faibles, soulignent les analystes.

Avio, un enjeu de souveraineté européenne

Berenberg initie le suivi d'Avio avec une recommandation "Conserver" et une cible de cours de 33 EUR. Le groupe bénéficie notamment de son exposition à Ariane 6 et au besoin croissant d'autonomie européenne en matière de lancement. Le broker souligne que seulement 7% des satellites détenus par des acteurs européens ont été lancés par des fusées européennes en 2025, alors que les annonces budgétaires européennes liées à l'espace et à la défense dépassent 200 MdsEUR.

OHB, acteur de la souveraineté du Vieux Continent

Berenberg maintient sa recommandation "Achat" sur OHB avec un objectif de cours de 358 EUR. Contrairement aux 5 valeurs précédentes, le suivi d'OHB n'est pas initié dans cette étude. Le groupe s'inscrit dans la préférence du broker pour les capacités satellitaires souveraines et difficiles à reproduire.

L'analyste souligne notamment le rôle d'OHB dans de grands programmes européens comme Galileo, Meteosat Third Generation et Ariane 6, dans un contexte d'accélération des dépenses spatiales et de défense en Europe.