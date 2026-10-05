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Berenberg initie la couverture de SEMCO Technologies avec une recommandation à l’Achat
information fournie par Boursorama CP 05/10/2026 à 17:45

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Castries, France, le 5 octobre 2026 – 17h45 CEST – SEMCO Technologies (Code ISIN : FR0014010H01 ; Mnémonique : ALSEM), entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de composants stratégiques pour la production de semi-conducteurs, annonce aujourd’hui l’initiation de la couverture de son titre par Berengerg, société de bourse et banque d’affaires européenne.

Dans son étude d’initiation intitulée « Chuck-full of upside » (« Du potentiel à revendre »), Berenberg initie le suivi du titre SEMCO Technologies avec une recommandation à l’Achat et un objectif de cours à 68,0€.

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