Berenberg apprécie SOBI

(Zonebourse.com) - Swedish Orphan Biovitrum AB est en petite hausse à la Bourse de Stockholm ( 0,39%, à 440,70 couronnes suédoises) après une note de Berenberg dans laquelle la recommandation à l'achat a été confirmée et l'objectif de cours relevé de 515 à 525 couronnes suédoises.
Cette décision des analystes intervient après la publication, le 21 mai dernier, par la société pharmaceutique suédoise de données initiales positives de phase 3 pour le Pozdeutinurad dans le traitement de la goutte en deuxième ligne. Pour Berenberg, ce produit dans cette indication est un moteur de croissance futur important.
Les analystes tablent désormais sur une probabilité de 75%, contre 60% auparavant, d'atteindre des ventes maximales de 10 milliards de couronnes suédoises (environ 920 millions d'euros).
Les résultats de l'étude de phase 3 sont très solides selon Berenberg, qui ne s'inquiète pas de la modeste baisse d'efficacité par rapport à la phase 2. Les données sécurisent les perspectives du Pozdeutinurad et renforcent la confiance des analystes dans le fait que ce médicament deviendra un traitement de référence pour la goutte progressive.
Le prochain catalyseur pour SOBI (Swedish Orphan Biovitrum) est l'approbation potentielle par les autorités sanitaires américaines du NASP (un autre produit), dans le traitement de la goutte en troisième ligne et plus, d'ici le 27 juin.
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