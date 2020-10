Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bercy a demandé à Engie de retarder la signature d'un contrat gazier aux USA-source Reuters • 22/10/2020 à 13:23









(Actualisé avec contexte, précisions sur le contrat) PARIS, 22 octobre (Reuters) - Le ministère français de l'Economie a demandé à Engie ENGIE.PA de retarder la signature d'un important contrat gazier aux Etats-Unis en raison de préoccupations liées à l'environnement, a-t-on appris jeudi de source proche du dossier. Cette intervention du gouvernement intervient dans le contexte de la préoccupation de plus en plus forte suscitée par les fuites de méthane sur les installations pétrolières et gazières, entre autres aux Etats-Unis, et par leur impact sur le dérèglement climatique. Le contrat d'Engie concerné, dont le montant est évalué à sept milliards de dollars (5,9 milliards d'euros), porte sur l'importation de gaz de schiste par l'entreprise américaine NextDecade via un terminal au Texas. "Il a été convenu au cours d'un conseil que ce projet nécessitait des approfondissements. Engie a souhaité se laisser plus de temps pour les mener", a déclaré le groupe français, dont l'Etat possède 23,6% du capital et 33,96% des droits de vote. Engie n'a pas souhaité dire si cette décision était la conséquence de l'intervention de Bercy. Le gouvernement français s'est refusé à tout commentaire. Selon la source proche du dossier, le projet "ne correspond pas à notre projet environnemental et à notre vision environnementale". Politico et la lettre d'information "La Lettre A" avaient auparavant fait état de l'intervention de l'Etat dans le dossier. Au début du mois, l'organisation non-gouvernementale "Les Amis de la Terre" avaient appelé Engie et l'Etat actionnaire à "enterrer définitivement et de toute urgence" le projet de contrat avec NextDecade, le jugeant "en totale incohérence avec les ambitions climat affichées par la France". La réduction des fuites de méthane, un gaz à effet de serre dont le potentiel de contribution au réchauffement climatique est estimé plus de 80 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone (CO2) au cours des 20 premières années après son émission dans l'atmosphère, est un sujet de plus en plus sensible pour les autorités du secteur de l'énergie, les producteurs et les investisseurs. (Sarah White, avec Elizabeth Pineau à Paris et Shadia Nasralla à Londres, version française Jean-Stéphane Brosse et Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.10%