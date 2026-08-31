BeOne Medicines signe un accord avec le gouvernement américain sur la tarification des médicaments anticancéreux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le laboratoire pharmaceutique spécialisé dans le cancer BeOne Medicines 688235.SS a annoncé avoir signé un accord volontaire avec le gouvernement américain afin d'élargir l'accès à ses médicaments.
La société a précisé qu’elle s’engageait à fixer le prix de ses futurs médicaments approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) américaine en ligne avec les prix pratiqués dans les autres grands pays développés.
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