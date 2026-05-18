Benoît Grenot nommé directeur général de Carbios

La greentech auvergnate Carbios a annoncé un changement majeur à la tête de sa direction. Vincent Kamel, âgé de 64 ans, a fait part de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite. Il quittera officiellement ses fonctions de directeur général le 31 mai 2026.

Pour lui succéder, le conseil d'administration a choisi la carte de la continuité en nommant Benoît Grenot, actuel Directeur Général Délégué, qui prendra ses nouvelles fonctions dès le 1er juin 2026.

La présidente du conseil, Isabelle Parize, a salué le bilan de Vincent Kamel, rappelant les jalons stratégiques franchis sous son mandat, notamment la signature d'un partenariat avec le chinois Wankai New Materials et l'avancement de l'usine phare de Longlaville. Elle a souligné que l'expérience internationale de Benoît Grenot, en particulier en Chine, sera un atout clé pour piloter la prochaine phase de développement commercial et industriel de la société.