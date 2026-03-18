Benjamin Schapiro nommé président d’UBP Asset Management France

(AOF) - L’UBP annonce la nomination de Benjamin Schapiro au poste de président d’UBP Asset Management (France) et responsable du bureau de Paris à compter du 1er avril 2026. Il remplace Dominique Leprévots, qui a décidé de se consacrer à une activité civique après une carrière de 28 ans auprès de l’UBP. Dominique Leprévots a lancé la societé de gestion à Paris en 1998 et a joué un rôle déterminant dans le développement, la culture et la réputation des activités de l’UBP en France.

Sous sa direction, les actifs ont atteint près de 5 milliards d'euros et les compétences de l'équipe se sont élargies, couvrant désormais les investissements, la distribution et les fonctions de support.

Benjamin Schapiro (39 ans) a rejoint UBP Asset Management (France) en septembre 2016. Il était jusqu'à présent gérant sénior au sein de l'équipe de gestion d'obligations convertibles.

Il commence sa carrière en 2010 chez BNP Paribas Investment Partners dans la gestion de fonds en obligations convertibles. Il rejoint Acropole Gestion en 2011 et, en qualité de spécialiste des stratégies globales, intervient notamment dans le processus de sélection de titres Asie et Etats-Unis.

Au sein de la structure devenue la Financière de L'Echiquier en 2013, il est également cogérant de l'ensemble des stratégies en obligations convertibles.

Benjamin Schapiro est titulaire du magistère Banque, Finance et Assurance de l'Université Paris Dauphine-PSL et du MAFINRISK (Master of Quantitative Finance and Risk Management) de l'Université Bocconi à Milan. Il est par ailleurs titulaire de la charte CFA.