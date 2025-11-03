Beneteau vise un retour à la rentabilité au 2nd semestre
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 18:10
Sur neuf mois, le chiffre d'affaires ressort à 574,4 millions d'euros, en retrait de 21,4% à change constant par rapport à 2024 (-22% en publié).
La dynamique commerciale s'est nettement améliorée avec un bond de 33% des prises de commandes au troisième trimestre. 'Dans un contexte de marché qui demeure difficile, la stratégie d'accélération des lancements de nouveaux modèles porte ses fruits', commente Bruno Thivoyon, Président du Directoire du Groupe Beneteau. Il souligne que 'les prises de commandes, en hausse significative depuis le début de l'année, dépassent désormais à nouveau le niveau des ventes'.
Par segment, l'activité Moteur a progressé de 23,4% à taux de change constant au T3, bénéficiant notamment du succès des modèles PRESTIGE, du Beneteau Swift Trawler 54 ou encore du Merry Fisher 1295. L'activité Voile, en revanche, reste pénalisée avec un recul de 35,2%, notamment du fait du fort ralentissement de la demande des loueurs professionnels (-47%).
Géographiquement, la reprise est tirée par l'Amérique du Nord (+7,9% à TCC), malgré les effets négatifs des droits de douane et du taux de change. L'Europe reste en léger recul (-2,4%) à cause d'une faible demande sur les voiliers, partiellement compensée par la hausse des ventes de bateaux à moteur.
Pour le quatrième trimestre, le groupe anticipe un chiffre d'affaires d'environ 300 millions d'euros (contre 298 millions en T4 2024) et maintient sa perspective de reprise progressive de la croissance.
La guidance annuelle est confirmée, avec un objectif de retour à la rentabilité opérationnelle sur le second semestre.
Valeurs associées
|8,4250 EUR
|Euronext Paris
|+0,72%

