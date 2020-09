Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beneteau réduit ses effectifs et ses capacités de production Reuters • 08/09/2020 à 18:17









BENETEAU RÉDUIT SES EFFECTIFS ET SES CAPACITÉS DE PRODUCTION PARIS (Reuters) - Le groupe Beneteau, acteur majeur de l'industrie nautique et de l'habitat de loisir, a présenté mardi un plan mondial de réduction de ses capacités de production et de ses effectifs pour s'adapter aux conséquences de la pandémie due au nouveau coronavirus. Quatre des 16 sites de moulage et de montage actifs de la division Bateau du groupe seront fermés, cédés ou mis en sommeil (dont deux des 10 sites français). Sur trois autres sites (un en Italie, un en France et un en Pologne), l'activité sera ralentie. Au total, ces mesures devraient se traduire par une réduction d'effectifs de 300 à 840 personnes sur le plan mondial, précise Beneteau dans un communiqué. En France, ajoute le groupe, "la densité de la couverture industrielle de la division Bateau permettrait de ne procéder à aucun licenciement d'opérateurs de production si l'ensemble des collaborateurs concernés acceptent les mesures de mobilité internes qui leur seront proposées". Pour ce qui est de la division Habitat, un des sept sites en France sera fermé et l'activité sur le site italien de la division sera "très ralentie". "Sur le plan de l'emploi, les suppressions de postes globales envisagées conduiraient au sein de cette division à une réduction des effectifs de 30 à 90 personnes, en fonction du niveau d'acceptation des propositions de reclassement internes qui seront faites", indique Beneteau. Au total, les mesures annoncées mardi se traduiraient pour l'ensemble du groupe par la fermeture, la cession ou la mise en sommeil de cinq sites sur 24 et une réduction des effectifs comprise entre 710 et 1.390 personnes, ajoute Beneteau qui va ouvrir pour ses sites français la négociation d'un accord d'activité partielle de longue durée (APLD). (Henri-Pierre André, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées BENETEAU Euronext Paris -1.08%