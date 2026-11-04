Bénéteau publie un chiffre d'affaires en chute de 14,1% au troisième trimestre

Les revenus du groupe de l'industrie nautique ont reculé à 146,6 millions d'euros sur la période, mais ont augmenté de 4,7% sur les 9 premiers mois de 2026 à taux de change constant.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Bénéteau a chuté de 14,1%, à 146,6 millions d'euros, "conséquence de la baisse des prises de commandes et de l'attentisme observés depuis le début du conflit au Moyen-Orient", justifie le groupe. Le recul du chiffre d'affaires des activités américaines arrêtées pèse d'environ 2% sur cette évolution.

Bénéteau met néanmoins en avant la croissance de 4,7% à taux de change constant de ses revenus sur les 9 premiers mois de 2026, à 595,8 millions d'euros. Du côté des bonnes nouvelles, le constructeur nautique rappelle que les nouveaux modèles présentés au salon nautique de Cannes ont entraîné "un rebond des prises de commandes à partir du mois de septembre, alors que celles-ci avaient connu un ralentissement marqué depuis le début du conflit au Moyen-Orient".

Malgré le contexte, le groupe confirme donc ses perspectives de croissance pour l'exercice 2026 et anticipe des ventes en progression de 4 à 9% sur l'ensemble de l'exercice, hors activités américaines arrêtées. En incluant ces activités, le chiffre d'affaires total consolidé est attendu entre 860 et 900 millions d'euros (contre 848 millions d'euros en 2025).

A la clôture du marché, le titre progressait de 2,04%, à 5 euros.