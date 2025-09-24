Beneteau, Eurobio, TotalEnergies, Trigano... les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - Adocia

La société française de biotechnologie au stade clinique dévoilera ses résultats du deuxième trimestre

Alten

L'entreprise de services du numérique publiera ses résultats du deuxième trimestre

Beneteau

Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires de Beneteau s'est élevé à 404 millions d'euros contre 557 millions d'euros au premier semestre 2024. Ce repli de 27% est essentiellement lié au ralentissement de l'ensemble du marché du nautisme, affecté par un environnement macro-économique instable en Europe comme aux Etats-Unis. Conséquence anticipée de la forte baisse des ventes, le groupe affiche une perte opérationnelle courante de 20,6 millions d'euros sur ce semestre contre un bénéfice opérationnel courant de 49,5 millions d'euros au premier semestre 2024.

Cegedim

L'entreprise développant et commercialisant des bases de données et des logiciels dans le domaine de la santé annoncera ses résultats du deuxième trimestre

Eurobio Scientific

Les résultats d'Eurobio Scientific au premier semestre 2025 montrent une croissance de l'activité, une amélioration de la marge brute liée à la hausse des produits propriétaires et un tassement de l'Ebitda lié aux pressions sur les marges distribution et coûts de transfert de la production EndoPredict/Prolaris d'Allemagne en France sur le second trimestre 2025 (environ 0,8 million d'euro). Le groupe enregistre sur cette période un chiffre d'affaires de 81,2 millions d'euros contre 73,5 millions au premier semestre 2024, soit une progression de 10,4%.

Hexaom

Le constructeur de maisons individuelles rendra compte de ses résultats du deuxième trimestre

Inventiva

Le laboratoire pharmaceutique publiera ses résultats du deuxième trimestre

Marie Brizard Wine & Spirits

Le groupe spécialisé dans la fabrication et la distribution de spiritueux dévoilera ses résultats du du deuxième trimestre

Riber

Le spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs publiera ses résultats du deuxième trimestre

Sopra Steria

Sopra Steria est entré en négociations exclusives en vue d'acquérir Neocase afin de renforcer les activités de Sopra HR. En 2024, Sopra HR a généré plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une profitabilité nettement supérieure à la moyenne du groupe. Avec cette opération de croissance externe, Sopra Steria pourrait renforcer son positionnement d'offreur global et innovant de solutions RH. De son côté, Neocase a réalisé environ 16 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an passé.

TotalEnergies

Le Conseil d’administration de TotalEnergies a procédé à la revue des perspectives stratégiques de la compagnie à horizon 2030 qui feront l’objet d’une présentation aux investisseurs le 29 septembre. Il a confirmé la pertinence de la stratégie de transition mise en œuvre par la Compagnie qui vise une croissance rentable ancrée sur deux piliers : les hydrocarbures, notamment le GNL, et l'électricité.

Trigano

Au terme de son exercice 2024/2025, Trigano a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 3,7 milliards d’euros, en repli de 6,8%. Avec un recul de 4,1% des ventes, l’activité équipement des loisirs a été globalement pénalisée par la mauvaise conjoncture économique et politique en Europe, en particulier en France et au Royaume-Uni. Les ventes de remorques ont cependant bien résisté et progressent même légèrement en volume (+0,8%) grâce à une bonne dynamique en Europe du Nord et de l’Est.