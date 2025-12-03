 Aller au contenu principal
Bénéteau donne mandat à un PSI pour des rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 13:45

Au titre de son programme de rachat d'actions, Bénéteau annonce avoir confié ce mercredi 3 décembre, à un prestataire de services d'investissement (PSI) un mandat portant sur l'achat d'un volume maximal de 400 000 actions.

Ces rachats de titres, qui pourront être réalisés à un prix maximum n'excédant pas les limites fixées par l'AG, sont destinés notamment à satisfaire un prochain programme d'attribution gratuite d'actions par le fabricant de navires de plaisance.

Valeurs associées

BENETEAU
7,9750 EUR Euronext Paris -0,68%
