Bénéteau donne mandat à un PSI pour des rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 13:45
Ces rachats de titres, qui pourront être réalisés à un prix maximum n'excédant pas les limites fixées par l'AG, sont destinés notamment à satisfaire un prochain programme d'attribution gratuite d'actions par le fabricant de navires de plaisance.
Valeurs associées
|7,9750 EUR
|Euronext Paris
|-0,68%
