Beneteau: baisse de 37% du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 08:10









(CercleFinance.com) - Beneteau publie un résultat net part du groupe (RNPG) en baisse de 37% à 92,9 millions d'euros au titre de 2024, ainsi qu'un résultat opérationnel courant en chute de 63,3% à 75,9 millions (7,3% du CA), mais supérieur à la prévision du fabricant de navires de plaisance.



Le chiffre d'affaires de la division bateau s'est contracté de 29,4% à un peu plus de 1,03 milliard d'euros, par rapport à un exercice 2023 record qui avait bénéficié d'une augmentation des stocks dans les réseaux de distribution pour près de 240 millions.



Revendiquant une situation financière 'très solide', Beneteau indique qu'un dividende exceptionnel de 100 millions d'euros (soit 1,21 euro par action) sera versé le 27 mars, suivi d'un dividende courant de 18 millions (0,22 euro par action).



Il vise un chiffre d'affaires entre 0,9 et un milliard d'euros en 2025, affecté par la poursuite de la baisse des marchés et des stocks réseaux au premier semestre, puis de 1,5 milliard avec une marge opérationnelle courante de 10% en 2028.





