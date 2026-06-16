Bénéteau annonce des opérations aux Etats-Unis, Oddo BHF reste prudent

(Zonebourse.com) - Bénéteau bouge peu à la Bourse de Paris (-0,58%, à 6,87 euros). Hier soir, la société a annoncé une adaptation de ses activités aux Etats-Unis et Oddo BHF réagit à cette décision.

Dans son communiqué de presse, l'acteur mondial de l'industrie nautique a indiqué qu'il allait arrêter, au troisième trimestre, la production sur son site de Cadillac, dans l'Etat du Michigan. Il a, en outre, le projet de vendre ce site, ainsi que ses marques Four Winns, Glastron et Scarab Jet. Bénéteau précise qu'une recherche de repreneurs est en cours et que le service après-vente et l'approvisionnement en pièces détachées seront maintenus jusqu'à la finalisation de la cession.

Pour Oddo BHF, d'un point de vue financier, ces opérations ne devraient pas avoir d'impact significatif sur l'activité, étant donné que ces trois marques ne représentaient que 5% du chiffre d'affaires consolidé. En revanche, Bénéteau devrait en profiter grâce à la réduction sensible de son niveau de pertes opérationnelles aux Etats-Unis. Les marques américaines ont enregistré un ROC cumulé sur deux ans d'environ -30 millions d'euros, dont -13 millions d'euros en 2025.

Les analystes indiquent également que ces décisions ne remettent pas en cause les ambitions du groupe sur le marché américain.

Toujours selon Oddo BHF, le carnet de commandes actuel ( 10% à fin avril) permet d'envisager un retour à la croissance sur l'exercice 2026, après une année 2025 difficile (stocks, droits de douanes, marchés attentistes...). L'opinion des analystes reste toutefois prudente avec une recommandation à neutre et une cible de cours à 8 euros.

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