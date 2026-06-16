 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bénéteau annonce des opérations aux Etats-Unis, Oddo BHF reste prudent
information fournie par AOF 16/06/2026 à 09:23

(Zonebourse.com) - Bénéteau bouge peu à la Bourse de Paris (-0,58%, à 6,87 euros). Hier soir, la société a annoncé une adaptation de ses activités aux Etats-Unis et Oddo BHF réagit à cette décision.

Dans son communiqué de presse, l'acteur mondial de l'industrie nautique a indiqué qu'il allait arrêter, au troisième trimestre, la production sur son site de Cadillac, dans l'Etat du Michigan. Il a, en outre, le projet de vendre ce site, ainsi que ses marques Four Winns, Glastron et Scarab Jet. Bénéteau précise qu'une recherche de repreneurs est en cours et que le service après-vente et l'approvisionnement en pièces détachées seront maintenus jusqu'à la finalisation de la cession.

Pour Oddo BHF, d'un point de vue financier, ces opérations ne devraient pas avoir d'impact significatif sur l'activité, étant donné que ces trois marques ne représentaient que 5% du chiffre d'affaires consolidé. En revanche, Bénéteau devrait en profiter grâce à la réduction sensible de son niveau de pertes opérationnelles aux Etats-Unis. Les marques américaines ont enregistré un ROC cumulé sur deux ans d'environ -30 millions d'euros, dont -13 millions d'euros en 2025.

Les analystes indiquent également que ces décisions ne remettent pas en cause les ambitions du groupe sur le marché américain.

Toujours selon Oddo BHF, le carnet de commandes actuel ( 10% à fin avril) permet d'envisager un retour à la croissance sur l'exercice 2026, après une année 2025 difficile (stocks, droits de douanes, marchés attentistes...). L'opinion des analystes reste toutefois prudente avec une recommandation à neutre et une cible de cours à 8 euros.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

BENETEAU
6,9000 EUR Euronext Paris -0,14%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/06/2026 à 09:23:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
81,24 -2,54%
CAC 40
8 443,81 +0,71%
TOTALENERGIES
73,12 +0,16%
SOITEC
139,5 +0,50%
HAFFNER ENERGY
0,297 -4,81%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank