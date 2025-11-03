Bénéfices en hausse chez Ryanair, tirés par la hausse des tarifs et un trafic soutenu
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 10:00
Cette performance s'explique par une forte reprise des tarifs (+7% en moyenne) et une croissance de 8% de l'activité qui ressort à 5,48 milliards d'euros sur le trimestre.
En parallèle, la compagnie a contenu ses coûts d'exploitation qui progressent de seulement 3%, à 3,53 milliards d'euros.
'Nous avons pleinement récupéré la baisse tarifaire de 7% subie l'an dernier au T2, tout en maîtrisant nos coûts dans un environnement marqué par des hausses de redevances et de coûts environnementaux', résume le CEO Michael O'Leary.
Pour la suite de l'exercice, Ryanair prévoit une croissance du trafic supérieure à 3%, à 207 millions de passagers.
La compagnie estime que les livraisons de B-8200, les couvertures carburant et une gestion rigoureuse des coûts à l'échelle du Groupe devraient compenser la hausse des redevances de contrôle aérien (ATC), les coûts environnementaux plus élevés, ainsi que la fin des compensations liées aux retards de livraison modérés de l'année dernière.
'Nous anticipons une réaction positive du marché ainsi qu'une légère révision à la hausse (basse à un chiffre) de notre estimation de BPA pour 2025', indique Yi Zhong, en charge du dossier chez AlphaValue.
L'analyste rapporte que le bénéfice net après impôts du premier semestre de l'exercice 2025 (clos en septembre 2025) s'est élevé à 2,54 milliards d'euros, soit légèrement au-dessus du consensus.
Le titre cède toutefois plus de 2% à Dublin après cette publication.
Valeurs associées
|1 942,250 GBX
|LSE
|0,00%
A lire aussi
-
Après une semaine terne, la Bourse de Paris avance dans le vert lundi dans le sillage des autres places européennes portées par les bons résultats de la technologie. Vers 09H50 locales, l'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, prenait 0,22%. Vendredi, ... Lire la suite
-
(AOF) - Berenberg a relevé sa recommandation sur Nestlé de Conserver à Acheter et augmenté son objectif de cours de 83,10 à 92 francs suisses. "Estimant que le cours actuel de l'action reflète un risque excessif, nous suggérons une amélioration des performances ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes sont en hausse prudente lundi en début de séance, avant une nouvelle semaine de résultats d'entreprises et la publication des données sur l'activité manufacturière dans la zone euro. À Paris, le CAC 40 perd 0,05% à 8.116,71 points ... Lire la suite
-
Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Scor , avec un objectif de cours très légèrement revu de 34 à 33 euros, jugeant 'très exagérée' la baisse de l'action vendredi, à la suite de la publication des résultats trimestriels du réassureur. Le bureau d'études ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer