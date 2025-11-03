 Aller au contenu principal
Bénéfices en hausse chez Ryanair, tirés par la hausse des tarifs et un trafic soutenu
03/11/2025

Ryanair a dégagé un bénéfice net ajusté de 1,72 milliard d'euros au deuxième trimestre de son exercice comptable 2026 (juillet à septembre), en progression de 20% par rapport aux 1,43 milliard d'euros enregistrés un an plus tôt.

Cette performance s'explique par une forte reprise des tarifs (+7% en moyenne) et une croissance de 8% de l'activité qui ressort à 5,48 milliards d'euros sur le trimestre.
En parallèle, la compagnie a contenu ses coûts d'exploitation qui progressent de seulement 3%, à 3,53 milliards d'euros.

'Nous avons pleinement récupéré la baisse tarifaire de 7% subie l'an dernier au T2, tout en maîtrisant nos coûts dans un environnement marqué par des hausses de redevances et de coûts environnementaux', résume le CEO Michael O'Leary.

Pour la suite de l'exercice, Ryanair prévoit une croissance du trafic supérieure à 3%, à 207 millions de passagers.

La compagnie estime que les livraisons de B-8200, les couvertures carburant et une gestion rigoureuse des coûts à l'échelle du Groupe devraient compenser la hausse des redevances de contrôle aérien (ATC), les coûts environnementaux plus élevés, ainsi que la fin des compensations liées aux retards de livraison modérés de l'année dernière.

'Nous anticipons une réaction positive du marché ainsi qu'une légère révision à la hausse (basse à un chiffre) de notre estimation de BPA pour 2025', indique Yi Zhong, en charge du dossier chez AlphaValue.

L'analyste rapporte que le bénéfice net après impôts du premier semestre de l'exercice 2025 (clos en septembre 2025) s'est élevé à 2,54 milliards d'euros, soit légèrement au-dessus du consensus.

Le titre cède toutefois plus de 2% à Dublin après cette publication.

Valeurs associées

RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
