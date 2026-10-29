Bénéfice supérieur aux attentes chez Indra Group, le titre grimpe

Le groupe a enregistré une forte progression de ses résultats au troisième trimestre 2026, portée notamment par ses activités de défense et spatiales. A mi-séance, le titre gagnait plus de 3% à Madrid, autour des 65,2 euros.

Indra Group a dévoilé ce matin un bénéfice net de 136 MEUR au titre du 3e trimestre, en hausse de 77,8% sur un an et largement au-delà des anticipations du marché (108 MEUR).

De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 26,2%, à 1,47 MdEUR, soit une croissance de 24,3% à taux de change constants. Le consensus espérait un tout petit peu mieux, à 1,54 MdEUR). Dans le détail, l'activité a été portée par le secteur de la défense ( 95,2%, à 435 MEUR) et par le spatial ( 328,5%, à 96 MEUR) grâce notamment à l'intégration d'Hispasat et d'Hisdesat. Les activités de gestion du trafic aérien ont également affiché une croissance de 39%, tandis que Minsait (la branche informatique et transformation numérique) a enregistré un recul de 3,5%.

L'EBITDA publié a progressé de 43,5%, à 201 MEUR (le consensus visait 216 MEUR), contre 140 MEUR un an plus tôt. La marge d'EBITDA s'est améliorée de 1,6 point, à 13,7%. Le résultat opérationnel (EBIT) a augmenté de 26%, à 137 MEUR, tandis que la marge d'EBIT est restée stable à 9,4%.

"Le troisième trimestre confirme la solidité de notre croissance et démontre le potentiel du spatial comme l'un des principaux moteurs d'Indra Group", a souligné Josep Maria Recasens, directeur général du groupe.

Sur le plan commercial, les prises de commandes du gruope ont bondi de 139%, à 3,07 MdsEUR, principalement grâce au programme européen de communications satellitaires IRIS² (il faut prononcer Iris carré). A fin septembre, le carnet de commandes ressortait à 22,16 MdsEUR, en hausse de 133% sur un an.

En revanche, les nouvelles commandes dans la Défense ont chuté de 33 %, en partie en raison de l'abandon du programme SCAF, rappelle Hélène Coumes, analyste en charge du dossier chez AlphaValue.

Pour l'ensemble de 2026, Indra Group confirme ses objectifs financiers, avec un chiffre d'affaires supérieur à 7 MdsEUR en devises locales, un EBIT publié supérieur à 700 MEUR (hors gain exceptionnel lié à la cession de l'activité BPO) et un FCF publié supérieur à 375 MEUR (hors avances liées aux programmes de défense concernés et en retenant un niveau d'affacturage constant de 187 MEUR).