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Bénéfice net en hausse mais sous les attentes pour Jacquet Metals
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 18:25

Dans un environnement toujours dégradé, le distributeur de métaux parvient à améliorer sa rentabilité et sa génération de trésorerie, mais subit une baisse des volumes et des prix.

Le résultat net part du Groupe ressort à 10 MEUR en 2025, en deçà du consensus (13,5 MEUR) mais en hausse de 66,7% par rapport à la même période un an plus tôt.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires s'établit à 1,84 MdEUR (conforme au consensus), en recul de 6,6% sur un an tandis que l'EBITDA courant atteint 94 MEUR (en ligne avec le consensus), en progression de 8%. Cette amélioration reflète notamment une meilleure maîtrise des coûts et une adaptation des structures, en particulier au sein de la division IMS.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 52,8 MEUR, légèrement au-delà du consensus (51,7 MEUR) et en hausse de 47,5%, confirmant l'amélioration de la performance opérationnelle malgré la contraction de l'activité.

La génération de trésorerie reste solide, avec un cash-flow d'exploitation de 103 MEUR, en recul toutefois de -41,5% par rapport aux 176 MEUR enregistrés en 2024. Le groupe réduit parallèlement son endettement net à 140 MEUR contre 175 MEUR un an plus tôt.

Sur le plan opérationnel, les divisions inox JACQUET et STAPPERT affichent une bonne résistance avec des volumes en légère croissance ( 2,6% et 0,8% respectivement), tandis que la division IMS recule (-4,2%), pénalisée par le ralentissement industriel allemand .

Pour 2026, le groupe anticipe un environnement toujours incertain, marqué notamment par des tensions géopolitiques et la mise en place du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières en Europe.

Dans ce contexte, Jacquet Metals entend poursuivre une gestion rigoureuse de ses coûts et de son besoin en fonds de roulement, tout en maintenant sa stratégie d'investissement et de développement .

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JACQUET METALS
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