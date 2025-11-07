Bénéfice net atone au troisième trimestre pour Airbnb
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 13:28
Le groupe a vu ses revenus s'accroitre de 10% à 4,1 MdsUSD, une croissance 'principalement portée par une augmentation solide des nuits passées, ainsi qu'une hausse modeste du taux quotidien moyen'.
Pour le 4e trimestre, la plateforme de location de logements de courte durée anticipe une marge d'EBITDA ajusté en recul sur un an en raison d'investissements, pour des revenus en croissance de 7-10% à entre 2,66 et 2,72 MdsUSD.
'En octobre, nous avons continué d'observer une forte demande, en dépit d'une base de comparaison plus difficile en rythme annuel', précise Airbnb, qui pointe en particulier une vigueur des réservations à plus long terme.
Valeurs associées
|120,5300 USD
|NASDAQ
|-1,61%
