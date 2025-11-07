 Aller au contenu principal
Bénéfice net atone au troisième trimestre pour Airbnb
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 13:28

Airbnb publie un bénéfice net stable à 1,4 milliard de dollars au titre du 3e trimestre 2025, ainsi qu'un EBITDA ajusté en croissance de 5% à 2,1 milliards de dollars, soit une marge en retrait de 2 points à 50%, et un free cash-flow de 1,3 milliard.

Le groupe a vu ses revenus s'accroitre de 10% à 4,1 MdsUSD, une croissance 'principalement portée par une augmentation solide des nuits passées, ainsi qu'une hausse modeste du taux quotidien moyen'.

Pour le 4e trimestre, la plateforme de location de logements de courte durée anticipe une marge d'EBITDA ajusté en recul sur un an en raison d'investissements, pour des revenus en croissance de 7-10% à entre 2,66 et 2,72 MdsUSD.

'En octobre, nous avons continué d'observer une forte demande, en dépit d'une base de comparaison plus difficile en rythme annuel', précise Airbnb, qui pointe en particulier une vigueur des réservations à plus long terme.

Valeurs associées

AIRBNB RG-A
120,5300 USD NASDAQ -1,61%
