Bénédicte Rabier nommée chief product officer de Wendel Investment Managers

Bénédicte Rabier occupe le poste de chief product officer de Wendel Investment Managers depuis le 1er octobre dernier. Elle travaille en étroite collaboration avec Cyril Marie, qui vient d'être nommé au directoire de Wendel, présidé par Laurent Mignon.

A ce titre, elle sera chargée de définir et de mettre en oeuvre la feuille de route produits ainsi que la stratégie marketing de Wendel Investment Managers.

Elle pilotera les initiatives en matière de conception de produits et de marketing, contribuera à identifier de nouvelles opportunités de croissance et soutiendra l'élargissement de l'offre de Wendel IM en combinant expertise en investissement, connaissance du marché et attentes des clients.

Elle participera également à la mise en oeuvre du plan stratégique à long terme de la plateforme et à la réalisation de son ambition : proposer des solutions différenciantes aux investisseurs.

La nomination de Bénédicte Rabier marque une nouvelle étape importante dans le développement de la plateforme de gestion d'actifs pour compte de tiers de Wendel.

Bénédicte Rabier, 49 ans, dispose de plus de 20 ans d'expérience dans les investissements alternatifs, tant sur les marchés de capitaux que dans la gestion d'actifs.

Jusqu'à présent, elle occupait le poste de managing director et chief product officer chez Axa Investment Managers - Prime.

Bénédicte a débuté sa carrière en 2001 chez Société Générale Asset Management en tant qu'analyste en produits dérivés de fonds. Entre cette date et 2012, elle a exercé des fonctions de trading et de structuration de produits dérivés de fonds au sein de Natixis CIB, Lehman Brothers et Barclays Capital à New York.

En 2013, elle s'est orientée vers le secteur de la gestion d'actifs, où elle sélectionne des investissements alternatifs pour le compte d'investisseurs institutionnels chez Allenbridge/MJ Hudson.

De 2014 à 2016, elle est senior product specialist chez Amundi Alternative Investments, avec une spécialisation dans les actifs privés et les hedge funds.

Entre 2016 et 2022, elle a occupé le poste de international head of investment specialists group chez Natixis Investment Managers, couvrant l'ensemble des classes d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), ainsi qu'en Asie-Pacifique (APAC), avec un focus particulier sur les marchés privés.

Bénédicte Rabier est diplômée de l'université Paris-Dauphine (DESS en gestion d'actifs "222").