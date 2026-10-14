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Bending Spoons s'envole en Bourse après un nouvel investissement de Berkshire Hathaway
information fournie par Zonebourse 14/10/2026 à 16:19

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La célèbre holding fondée par Warren Buffett, désormais dirigée par Greg Abel, a annoncé un nouvel investissement de 330 millions de dollars dans l'entreprise italienne Bending Spoons. Le titre de cette société spécialisée dans l'acquisition d'applications mobiles a bondi de plus de 35% au Nasdaq. Berkshire Hathaway avait déjà investi 600 millions de dollars dans l'entreprise lors d'une première opération en juillet.

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