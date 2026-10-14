 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bending Spoons s'envole après un investissement supplémentaire de 330 millions de dollars de la part de Berkshire Hathaway
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 15:47

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Le cours de l'action de la société technologique Bending Spoons BSP.O a bondi de 40% pour atteindre 52 dollars en début de séance

** Berkshire Hathaway investit 330 millions de dollars supplémentaires dans Bending Spoons

** Ce nouvel investissement porte le montant total de l'investissement de Berkshire dans la société à 930 millions de dollars, après un investissement de 600 millions de dollars lors de l'introduction en bourse de juillet 2026

** La participation de Berkshire dans la société passe à 4%

** La recommandation moyenne de 12 analystes est "acheter"; le cours cible médian est de 48 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le dernier cours de clôture, l'action BSP a progressé d'environ 3,2% depuis le début de l'année

Valeurs associées

BENDING SPOONS-RG
51,2900 USD NASDAQ +35,47%
BERKSHIRE HATH RG-A
781 643,510 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
EUTELSAT
1,759 +28,44%
CAC 40
7 869,28 +0,53%
HAFFNER ENERGY
0,748 -2,86%
Pétrole Brent
105,85 -0,41%
2CRSI
27,74 -1,98%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank