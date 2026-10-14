Bending Spoons s'envole après un investissement supplémentaire de 330 millions de dollars de la part de Berkshire Hathaway

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14 octobre - ** Le cours de l'action de la société technologique Bending Spoons BSP.O a bondi de 40% pour atteindre 52 dollars en début de séance

** Berkshire Hathaway investit 330 millions de dollars supplémentaires dans Bending Spoons

** Ce nouvel investissement porte le montant total de l'investissement de Berkshire dans la société à 930 millions de dollars, après un investissement de 600 millions de dollars lors de l'introduction en bourse de juillet 2026

** La participation de Berkshire dans la société passe à 4%

** La recommandation moyenne de 12 analystes est "acheter"; le cours cible médian est de 48 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le dernier cours de clôture, l'action BSP a progressé d'environ 3,2% depuis le début de l'année