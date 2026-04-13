Bending Spoons réduit le personnel d'Eventbrite et déploie des changements de produits après son rachat

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Le nouveau propriétaire d'Eventbrite, l'entreprise technologique italienne Bending Spoons, a déclaré lundi qu'il avait supprimé une grande partie des effectifs de la plateforme de billetterie américaine avant l'acquisition et qu'il avait mis en œuvre de vastes changements de produits dans les semaines qui ont suivi la conclusion de l'opération.

Andrea Parodi, qui a pris la tête d'Eventbrite après son acquisition en mars, a déclaré que les réductions d'effectifs faisaient suite à un examen et que le personnel licencié s'était vu offrir un "plan de départ substantiel".

Ces changements constituent le premier aperçu détaillé de la manière dont Bending Spoons prévoit de remodeler Eventbrite, en combinant des réductions d'effectifs avec un effort d'amélioration de la fiabilité, des outils de création, de la découverte d'événements, de la billetterie et de l'encaissement.

Les réductions d'effectifs sont fréquentes après les grandes acquisitions, car les nouveaux propriétaires cherchent souvent à supprimer les chevauchements et à réduire les coûts tout en intégrant les opérations.

Bending Spoons a indiqué qu'elle accélérait le développement de produits chez Eventbrite et qu'elle avait déjà procédé à plusieurs mises à jour, notamment la création plus rapide d'événements, la refonte des pages de profil des créateurs, des images d'événements à plus haute résolution et des courriels de confirmation plus clairs.

Plus tard dans le mois, des mises à jour supplémentaires incluront l'accès aux billets hors ligne via l'application Eventbrite, des fenêtres d'enregistrement pour la numérisation des billets, et la numérisation multi-fentes pour les sessions qui se chevauchent, a déclaré l'entreprise.

Les membres de l'équipe de Bending Spoons la rejoignent pour accélérer le développement des produits, a ajouté M. Parodi.

L'entreprise technologique italienne s'est développée en rachetant et en réorganisant des sociétés numériques bien établies, notamment le service de partage de fichiers WeTransfer, la plateforme de streaming vidéo Vimeo et le portail web AOL.

En novembre 2025, le directeur général Luca Ferrari a déclaré à Reuters que l'entreprise pourrait être prête pour une introduction en bourse dès 2026. Elle a été évaluée à 11 milliards de dollars lors d'un tour de table en octobre.